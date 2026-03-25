נתניהו חושף: "בניגוד למדווח בתקשורת, המערכה באיראן בעיצומה"

ראש הממשלה נתניהו שוחח עם ראשי פורום יישובים קו העימות, ובהצהרה משמעותית, הודיע להם כי המערכה באיראן נמשכת ביתר שאת למרות הדיווחים בתקשורת, וכי הוחלט להביא לשינוי מציאות מוחלט בלבנון.

ראש הממשלה שיבח את עמידתם של תושבי הצפון, התייחס לקשיים בזמן הלחימה: "ראשית אני מבקש לברך אתכם על העמידה האיתנה שלכם, אני מבין היטב שהשליחות שמוטלת עליכם היא כבדה, והיא כבדה יותר מזו שמוטלת על הקולגות שלכם, ראשי הערים וראשי היישובים בחלקים אחרים של הארץ. בגלל הטווחים הקצרים מלבנון וזמני ההתרעה הקצרים מלבנון, וזה מוסיף קושי מובן מאליו, קשה מאוד, שצריך לטפל בו".

ואז מנה את מהלכי הממשלה שיצאו לפועל ומתוכננים לסיוע ליישובים: "ראשית, עוד ערב התקציב, אני הנחיתי לבטל את הקיצוץ לגבי הצפון. ולא רק שהנחיתי לבטל אותו, אלא אמרתי שצריך להוסיף עליו. להוסיף עליו בדברים שהם חיוניים לכם, זה גם בשיקום, גם בטיפול באוכלוסיות ועוד".

נתניהו הפציר למנוע עזיבה של היישובים, לאחר שהוחלט כי לא יפונו יותר יישובים כחלק מהלחימה: "אני מבקש מכם לעשות כל מה שניתן לעשות כדי למנוע עזיבה של היישובים, אני מבין שיש צרכים מיוחדים, וקשישים, ואנשים עם מוגבלויות. וגם בזה דרורית, אני מבקש שתסייעו ותטפלו. יש פתרונות, אבל צריך להביא אותם, ושוב - להביא אותם בזמן אמת".

ואז פנה ראש הממשלה ותיאר את המהלכים הצבאיים והמציאות המשתנה בצפון ובזירות אחרות, נתניהו סקר את המציאות בתחילת המלחמה: "אני מזכיר לכם קודם כל את האיומים שבנה חיזבאללה במשך קרוב ל-40 שנה. וזה הסתכם קודם כל ב-150,000 רקטות וטילים. זה היה אזור המרוכז ביותר עלי תבל מבחינת טילים ורקטות שכוונו כמובן לגליל, וכוונו כמובן לערי ישראל. והיה איום שהם בעצם יהפכו גם את הגליל, וגם את ערי ישראל, וכל ערי ישראל לעיי חורבות. את האיום הזה ברובו הסרנו, ויש עוד עבודה לעשות".

ותיאר את ההישגים בשינוי המדיניות בצפון: "עמדנו בפני איום של פלישה קרקעית, פלישה של אלפי מחבלי רדואן, מעל הקרקע ובתת-קרקע. את האיום הזה הסרנו, הוא לא קיים. יצרנו רצועת ביטחון אמיתית שאינה מאפשרת פלישה קרקעית לגליל, לגבול לצפון".

ומיד לאחר מכן, חשף נתניהו מספר פרטים וסיפק אמירות משמעותיו ביחס למהלכים הצפויים והמתרחשים ברגע זה: "אנחנו מרחיבים את רצועת הביטחון (בלבנון)" הודיע נתניהו, והסביר כי מדובר בהכרח ביטחוני "כדי להרחיק את האיום של הנ"ט על יישובינו ועל שטחנו. אנחנו פשוט מייצרים אזור חיץ גדול יותר".

ראש הממשלה המשיך ותיאר כיצד המערכה באיראן ובחיזבאללה שלובות זו בזו, וכיצד שתיהן נמשכות, למרות דיווחים אחרים: "סוגיית פירוק החיזבאללה, היא עומדת לנגד עינינו. הדבר הזה קשור גם במערכה הכוללת עם איראן, שהיא עדיין בעיצומה בניגוד למה שמדווח בתקשורת. אבל מנוי וגמור איתנו לעשות הכל לשנות את המצב בלבנון מן היסוד".