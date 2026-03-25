"איראן וחמאס הביאו עלינו צרות, ישראל מאכילה אותנו"

בלעדי: כתב "סרוגים" משה אריה בשיחה מטלטלת עם עזתי שמאס בשלטון הטרור | "ה-7 באוקטובר? יום שחור לפלסטינים" | בזמן שהשמאל העולמי מפגין, בתוך הרצועה יש מי שמודה בפה מלא: "אני עומד עם ישראל, הם אלו שמאכילים אותנו"

מה חושבים בעזה על חמאס ועל איראן? שישראל עדיפה עליהם.

בשיחה שקיימתי עם תושב עזה, הוא לא היסס לרגע לפני שסימן את האשמים האמיתיים במצבו: חמאס והפטרון האיראני. "איראן הביאה לנו את הצרה, היא וחמאס", הוא אומר בקול צלול. "אני עומד עם מי שמאכיל ומשקה אותי. ישראל פתחה לנו את המעברים, מכניסה לנו אוכל ושתייה אני עומד לצד ישראל".

השיחה המלאה

"מי שעובד בישראל – כאילו הוא בגן עדן"

העזתי, שמתאר מציאות של קור ורעב תחת שלטון הטרור, מתרפק בגעגוע על הימים שבהם מדינת ישראל אפשרה לעזתים להתפרנס בכבוד. "וואלה, מי שעובד בתוך ישראל זה כאילו הוא הולך לגן עדן", הוא מסביר. "השכר היומי בישראל הוא 300-400 שקל, בעזה אתה לא מביא אפילו 20 שקל. אנחנו רוצים מדינה שתגן עלינו, אנחנו רוצים את ישראל".

"7 באוקטובר? יום שחור"

כששאלתי אותו על הטבח הנורא ב-7 באוקטובר, התשובה שלו הייתה סטירת לחי לכל תומכי הטרור: זה יום שחור על הפלסטינים. רק מי שמרוויח כסף מהצד מרוצה. האדם הפשוט שנהרס לו הבית והפרנסה? אלוהים יתחשבן עם חמאס בין אם מתחת לאדמה או מעלי.

השיחה הגיעה לשיאה כשביקש העזתי לברך את עם ישראל לכבוד החגים: אנחנו מברכים את העם הישראלי אתם הכתר על הראש שלנו, לא רק בני דודים אתם הכתר על הראש שלנו.



