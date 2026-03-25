נתניהו על הצפון: "מרחיבים את רצועת הביטחון, נשנה את לבנון"

ראש הממשלה נתניהו השתתף באופן מקוון בשיחה מיוחדת עם ראשי הרשויות בצפון ויישובי קו העימות, והבטיח להם כי המציאות בלבנון תשתנה באופן חסר תקדים וגם רמז על הרחבת השליטה הישראלית בדרום לבנון

ראש הממשלה השתתף בפורום מיוחד שקיימו מנכ"לי משרדי הממשל יחד עם ראשי רשויות קו העימות ויישובי הצפון, והבטיח כי מה שהיה הוא לא מה שיהיה.

ראשית, פתח נתניהו והתייחס לעמידה האיתנה של תושבי הרשויות ומחויבותו לסייע ליישובים בהתמודדות: "אני מברך על העמידה האיתנה של ראשי הרשויות מקו העימות, שמוטלת עליהם שליחות כבדה. הנחיתי לבטל את הקיצוץ לצפון ולהוסיף לשיקום, לטיפול באוכלוסיות ועוד. נעשה כל מה שניתן כדי למנוע עזיבה של היישובים, ויש לכך פתרונות".

מיד לאחר מכן הבטיח ראש הממשלה כי מתרחשים שינויים משמעותיים בחזית נגד חיזבאללה בדרום לבנון, רמז להרחבת שליטה ישראלית בשטח לבנון והתחייב כי ההחלטה לשנות את לבנון כבר התקבלה: "הסרנו את האיום של פלישה קרקעית ואנחנו מרחיבים עוד יותר את רצועת הביטחון. מנוי וגמור איתנו לשנות את המצב בלבנון מן היסוד".

לאחר הכינוס פרסמו הצהרות משותפות, מטעם ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר קו העימות משה דוידוביץ נמסר לאחר מכן: "אני מודה לראש הממשלה שהצטרף לפגישה בזום והביע התחייבות מפורשת כי הממשלה לא תפקיר את הצפון ותקצה את התקציבים הנדרשים להתמודדות עם השלכות המלחמה ואף הבטיח להגיע בעצמו לקו העימות".