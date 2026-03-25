קרעי ללפיד: "לא נעלבתי, מרחם על ההתנשאות שלך"

עימות בין שלמה קרעי לגלעד קריב: "אין מתייוון יותר גדול ממך"

השר שלמה קרעי משיב אש ליאיר לפיד בעקבות סערת הקלטות זיו אגמון: "לפיד מזלזל בליכודניקים ובעדות המזרח, הוא לא מסוגל להבין גאווה במורשת. אנחנו העגלה המלאה"

השר שלמה קרעי תקף היום (רביעי) בחריפות את יאיר לפיד בעקבות ביקורתו על הקלטות זיו אגמון, וטען כי לפיד עצמו לוקה בהתנשאות ובגזענות כלפי מצביעי הליכוד ועדות המזרח.



קרעי הבהיר כי הוא אינו נעלב אלא "מרחם" על לפיד, והצהיר כי אגמון סיים את דרכו בתנועה ובשירות המדינה תוך שהוא מדגיש את הגאווה במורשת המזרח.

קרעי פתח בהסבר כי הוא לא מבין מדוע עליו להיפגע, שכן לפיד מזלזל דרך קבע בליכודניקים ובמורשת המזרח ואינו מסוגל להבין את הגאווה בה.

"אדרבה, אנחנו גאים במורשת ההיסטורית שלנו, בחכמי ספרד, במבטא ובמנהגים הייחודיים שלנו ובתנועת הליכוד המפוארת שלנו", כתב השר קרעי.

הוא הוסיף כי הוא מרחם על מי שמתנשא מעל עדות המזרח, והדגיש כי הליכוד הוא "העגלה המלאה" בערכים שאינם פגים, "כמו יין ששקט על שמריו".

בהמשך, הזכיר קרעי ללפיד אמירות עבר שלו: "האם יש שם מצבור של אנשים עם ניסיון ניהולי ויכולות ניהול מוכחות שיכולים לטפל בחברות הכי גדולות?".

לפיד פקפק בעבר ביכולתם לנהל תעשיות ביטחוניות במלחמה, את חברת החשמל או את רכבת ישראל, ועל כך השיב לו קרעי: "טול קורה מבין עיניך".

בנוגע לזיו אגמון, קבע קרעי כי סיום הקריירה שלו בליכוד מובן מאליו, אך הזהיר מפני הפיכת "פני החכמה שלו" למשהו שהציבור צריך להיפגע ממנו.

קרעי סיכם כי הליכודניקים ויהודי ספרד גאים בערכיהם ובמורשתם, ואינם צריכים להראות שנפגעו מאדם שהפגין בורות והתנשאות כלפי הציבור