תיעוד מטורף: צה"ל עצר בלבנון מפקד חוליית מחבלים

מבצע שאגת הארי היום ה-26. כוחות צה"ל בלבנון פועלים כאילו זו גזרת יהודה ושומרון.

כוח של יחידת אגוז פשט אתמול על כפר באזור הר דוב (בגזרה המזרחית) ועצר מפקד חולייה בארגון הטרור ׳הפלוגות הלבנוניות׳.

המעצר בלבנון ממצלמת הלוחמים (דובר צה"ל)

ארגון הטרור ׳הפלוגות הלבנוניות׳ ממומן על ידי ארגון הטרור חיזבאללה ומקושר אליו באופן ישיר, מחבלי הארגון לוקחים חלק בהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.

הפעילות הושלמה לאחר מעקב מודיעני ממושך והמחבל הועבר להמשך חקירה ביחידה 504 בשטח הארץ. במהלך המעצר נמצאו אמצעי לחימה רבים בתוך ביתו של המחבל

בצה"ל אומרים: "כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב על מנת להסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט".