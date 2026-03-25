השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב: "זה יילך ויחמיר"

ברקע המהפך במזג האוויר, השירות המטאורולוגי מעדכן כי לאחר בוקר גשום באזור המרכז, בו ירדו כ-20 מ״מ בתל אביב, משעות הצהריים מזג האוויר בדרום מחמיר, ושיטפונות כבר החלו להיווצר בחלק מנחלי הנגב והערבה (כדוגמת נחל עשוש בערבה המרכזית).

בתחנת חצבה נמדדו כבר כ-11 מ"מ, בפארן כ-6 מ"מ, בהר שגיא כ-5 מ"מ, ובמצפה רמון ובחלוצה כ-4 מ"מ.

בשעות הקרובות הגשם ימשיך להתפשט צפונה, וצפויים שיטפונות גם בנחלי ים המלח ומדבר יהודה.

בלילה ומחר בבוקר צפויות הצפות משמעותיות גם בחוף הדרומי, בעוטף עזה ובצפון מערב הנגב. מחר הגשמים ירדו בעיקר מהמרכז דרומה, ולכן ימשיכו להיווצר שיטפונות משמעותיים בנגב, בערבה ובים המלח נוסף על ההצפות. רק בחצי השני של מחר הגשמים יתחילו להתמעט בהדרגה.