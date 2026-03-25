בג"ץ קבע: ועדת הכספים תדון מחדש בהעברת הכספים לחרדים

בית משפט העליון דן היום (רביעי) בעתירות שהוגשו נגד העברת מיליארד ש"ח לרשתות החינוך החרדיות.

בג"ץ קבע כי בהסכמת 2 הצדדים, ועדת הכספים תתכנס ביום שלישי לקבלת החלטה חדשה בנוגע לכספים למוסדות חרדיים שטרם הועברו אליהם.

‏ לכינוס הוועדה לשם קבלת החלטה יוצגו נתונים רלוונטיים שלא הוצגו פעם קודמת, בעיקרם באשר למוסדות הלימוד והאם מתקיימים בהם לימודי ליבה.

יחד עם זאת, שופטת בג"ץ יעל וילנר הוסיפה כי ועדת הכספים של הכנסת קיבלה החלטה בלתי חוקית על העברת כספים לחינוך החרדי, כולל למוסדות שאינם כוללים לימודי ליבה.