אחרי "כשהגלים מתחזקים": זו המיקרו-דרמה הבאה בכיכוכבה של מיה שם

טרנד המיקרו-דרמות ממשיך להתרחב: אחרי "כשהגלים מתחזקים", רשת 13 עובדת על "חיים כפולים" בכיכובה של מייה שם, אלי חולי ושורה של כוכבים נוספים

בימים אלו רשת 13 עובדת על סדרת מיקרו דרמה חדשה בשם "חיים כפולים", שבה יככבו שורדת השבי מייה שם, אביתר עוזרי, שלי פרץ, רון טרויאן, הזמר אלי חולי, עדי נאמן ודני גבע.

מעבר למסך הקטן - ולפורמט קצר

בשנים האחרונות עולם הטלוויזיה והדיגיטל משתנה, ויותר תכנים עוברים לפורמט קצר שמותאם לצפייה בנייד. במקום פרקים ארוכים, יש מעבר לסדרות עם פרקים קצרים וקצב מהיר יותר - כזה שמתאים לצריכה מהירה ולצפייה רציפה.

המגמה הזו כבר ניכרת בשטח. לאחרונה עלתה ב-V1 הסדרה "כשהגלים מתחזקים", בכיכובם של ידין גלמן ומישל פרו - וגם היא סדרת מיקרו דרמה. כעת נראה שגם רשת 13 מצטרפת לכיוון הזה.

כשהגלים מתחזקים צילום: פיני סילוק

מבוסס על סיפור אמיתי

"חיים כפולים" היא סדרת מיקרו דרמה עם פרקים קצרים, שמותאמת לצפייה בדיגיטל. העלילה מבוססת על סיפור אמיתי, ועוסקת בזהויות כפולות ובפער בין מה שמוצג כלפי חוץ לבין מה שקורה בפועל.

הסדרה צפויה לעלות במהלך חודש מאי בפלטפורמת רשת 13+.