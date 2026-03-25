סטירה לטראמפ: איראן דוחה על הסף את ההצעה האמריקאית

גורמים בכירים באיראן מדווחים כי המשטר דחה על הסף את תוכנית '15 הדרישות' של הנשיא טראמפ ואת ההצעה להפסקת אש זמנית, במה שיכולה להיות נקודת תפנית דרמטית במלחמה

גופי חדשות איראניים עם קשרים לציר השיעי ומשמרות המהפכה מדווחים כעת מפי גורמים יודעי דבר כי איראן העביר לפני זמן קצר הודעה נוקבת לאמריקאים, בה דחו מכל וכל את הצעת תוכנית '15 הנקודות' של הנשיא טראמפ, ומסרו כי לא יקבלו הגבלות על 'זכויותיהם הלאומיות'.

על פי רשת החדשות פארס (FARS) הנחשבת לאחד מכלי התקשורת המקורבים ביותר למשמרות המהפכה, איראן דחתה על הסף את ההצעות האמריקניות, והדגישו כי לא יהיו מוכנים לדון במרבית הנושאים שההצעה העלתה.

גורם איראני בכיר הודיעה גם לרשת אל-מיאדין, המקרובת לחיזבאללה ולציר השיעי כי "הועברה הודעה דרך המתווכים בפקיסטן כי לא נוכל לקבל את ההצעה בת 15 הנקודות של ארה"ב, או כלל לדון בה, איננו מתכוונים לוותר על זכויות לאומיות ולא סביר שתחול התקדמות במסלול הזה".

גורם המזוהה עם המשטר ושוחח עם הערוץ האיראני PRESS-TV הסביר "ההצעה האמריקאית מופרכת, מלאה בדרישות חסרות הצדקה ומנותקות מהמציאות בשטח".