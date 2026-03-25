הלם בכנסת: יאיר לפיד בווידוי מפתיע. צפו

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס היום (רביעי) במליאת הכנסת לאמירות הגזעניות של דובר ראש הממשלה זיו אגמון, נגד ספרדים.

בדבריו, הוא פנה לחבר הכנסת שלמה קרעי ואמר לו: "השר קרעי, אתה יודע, רבים אצלנו תהו כיצד אתה לא הגבת לכל הדברים שנאמרו בלשכת ראש הממשלה על עדות המזרח.

צילום: ערוץ הכנסת

לא הבנו איך אתה שכל הזמן מדבר על גזענות לא אומר כלום, עברתי אפילו על הטוויטר שלך, נראה לי פעם ראשונה בחיים, ולא הגבת כלום. אבל אז ראיתי שאריה דרעי הורה לאנשי ש"ס לא להגיב כלום, והרי מה הקשר ביניך לבין הליכוד?

אני הצעתי לך כבר, יש פה מזוזה שים יד תישבע שכל החיים הצבעת ליכוד - אני הצבעתי ליכוד יותר פעמים ממך בחיים".

עוד הוא הוסיף: "עזוב, הבנתי שדרעי נתן לך הוראה ואתה מציית לו. אבל איך יכול להיות שאתה שותק על האמירות המחרידות האלו?"