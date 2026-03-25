נעים קאסם מתחנן לממשלת לבנון: "מו"מ תחת אש הוא כניעה"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, פרסם הצהרה כתובה לאחר שבוטל נאומו התקופתי המסורתי. בהודעתו האשים בחריפות את ממשלת לבנון בכניעה לישראל, והפציר בה לחזור מההבטחות למשא ומתן.

קאסם תיאר את המצב הנוכחי של לבנון כך: "אנו ניצבים בפני בחירה ברורה: או כניעה וויתור על אדמתנו וריבונותנו או עמידה ומאבק, התנגדות בחרה להגיב בזמן המתאים כדי למנוע מהאויב להפתיע אותנו".

בנוסף טען מזכ"ל חיזבאללה: "האויב מבקש להחליש את לבנון, למנוע מהצבא להתחמש, ולכפות עלינו ויתורים דרך דרישות כמו “בלעדיות הנשק” או משא ומתן תחת אש, דרישות שאינן אלא צעדים בדרך לכניעה".

לבסוף, התחנן קאסם לממשלת לבנון לחזור בה מהקריאה למו"מ עם ישראל, במיוחד כזה המתנהל תחת אש: "כאשר מוצע משא ומתן עם האויב הישראלי תחת אש, זו כפייה לכניעה ולשלילת כל יכולות לבנון ועוד יותר מכך, משא ומתן עם אויב הכובש את הארץ ותוקף מדי יום הוא דבר שנדחה מראש".