בכירי דת שיעים בלבנון יוצאים במתקפה חריפה נגד הממשלה בביירות על רקע הגבלת הטיסות מאיראן. "מאשימים את השגריר האיראני בהאשמות שווא ללא הוכחה" • צפו בתיעוד

מבצע שאגת הארי היום ה-26. בזמן שבישראל נמשכת הלחימה העצימה בצפון, בלבנון נחשף קרע נוסף בין תומכי הציר האיראני לבין הממשל המקומי.

בסרטון שפורסם היום (ד'), נראה איש דת שיעי בכיר כשהוא יוצא במתקפה יוצאת דופן נגד ממשלת לבנון, על רקע מה שהוא מכנה "צעדים נגד הרפובליקה האסלאמית".

תקף את ההחלטות האחרונות של הממשל הלבנוני להגביל את חופש הפעולה האיראני במדינה. "המדינה נוקטת בצעד הזה כלפי מדינה אחות", אמר בביקורת, "בעבר היא מנעה ממטוסים אזרחיים של איראן להגיע ללבנון, והיום היא שוב פועלת נגדה".

"האשמות שווא"

בדבריו התייחס לטענות שנשמעו מצד גורמים רשמיים בביירות על התערבות בוטה של טהראן בענייני הפנים של לבנון. "הם מפנים ביקורת כלפי איראן ללא הצדקה, בטענה שהשגריר האיראני מתערב בעניינים הפנימיים – זו טענת שווא והאשמה שאין לה הוכחה".

בשיא דבריו, בחר איש הדת להטיל ספק בלגיטימיות של הממשל הלבנוני כשכינה אותו "רשות" (סולטה) ולא "מדינה" רמז לכך שבעיני תומכי חיזבאללה, הממשלה הנוכחית אינה מייצגת את הריבונות האמיתית.

הוא סיכם בקריאה לממשלה לחזור בה מהחלטותיה, בטענה שהן פוגעות באינטרס הלבנוני: "באנו להביע את עמידתנו לצד איראן. אנו קוראים לממשלה לחזור בה מההחלטה שלא משרתת את הלבנונים".

הדברים מגיעים על רקע לחץ בינלאומי כבד על לבנון להגביל את השפעת איראן וחיזבאללה במדינה, במיוחד לאור החשש מהתרחבות המערכה מול ישראל.