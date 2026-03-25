רגע אחרי השיגור: לוחמי 401 חיסלו חוליית נ"ט של חיזבאללה

במהלך פעילות של חיילי צה"ל בלבנון זיהו הלוחמים חוליית מחבלים של ארגון הטרור, אשר שגרו לעברם טיל נ"ט. החיילים הגיבו במהירות והצליחו לחסלם

עוד מכה לארגון הטרור חיזבאללה! לוחמי חטיבה 401 חיסלו מהקרקע חוליית מחבלים, מיד לאחר ששיגרה טיל נ"ט לעבר הכוח בדרום לבנון.

במהלך פעילות קרקעית של כוחות צה"ל הלילה (שלישי) בדרום לבנון, לוחמי צוות הקרב של חטיבה 401 זיהו מחבלים חמושים מארגון חיזבאללה, אשר שגרו לעברם טיל מסוג נ"ט. בזכות תגובה מהירה של הכוחות, חוסלו המחבלים בהתקלות מהקרקע.

בפעילות, נפצע קצין לוחם באורח קל, אשר פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. משפחת החייל עודכנה במצבו.

מדובר צה"ל נמסר: צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.