ברשת זועמים על דבריה של שרה נתניהו: "צאי לנו מהחיים!"

אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, נאמה אמש (שלישי) בכנס הגברות הראשונות של רעיית נשיא ארצות הברית מלניה טראמפ בבית הלבן בוושינגטון.

התגובות נגדה לא איחרו לבוא, עדנה חלבני לשעבר בכירה במשרד ראש הממשלה, תקפה אותה בחריפות: "הבנתם מי זו שרה נתניהו? העילגת, המביכה, שעושה לנו בושות בעולם, האישה שאינה הגברת הראשונה, שבמקום לספר על האסון הנורא שארע לנו ביום השואה, על הטבח שנעשה פה, על רצח תינוקות, ילדים, זקנים ואלפי אנשים שנשחטו בדם קר,

היא סיפרה לעולם בשפה עילגת על שני בניה, האחד בטלן, שחי לו בגולה ועל השני לא אדבר, אשה אגואיסטית, נצלנית, עבריינית, זו האשה שמייצגת אותנו בעולם, זו האשה שמנהלת פה את המדינה, אז ביבי קח אותה ואת בניך וצא לנו מהחיים, באמת. ‏די, גם אתה בוודאי מבין שדי".

חלבני אינה היחידה, גולשים נוספים תקפו את נתניהו וטענו כי דבריה היו מנותקים ולא מתאימים לאווירת המלחמה.