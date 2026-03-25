דוברת צה"ל חושפת את השקר הגדול של חיזבאללה

דוברת צה"ל בערבית אלה ואויה, הציגה היום מסמכים של חמאס החושפים את הסוג הגדול שחיזבאללה הסתיר ממשלת לבנון

דוברת צה"ל בערבית אלה ואויה, חשפה היום (רביעי) מסמכים פנימיים של חמאס, החושפים כיצד חיזבאללה אפשר לתנועה להתבסס בתוך שטח לבנון ה"ריבוני" ללא אישור מהמדינה הלבנונית ובתיאום איראני.

המסמכים מראים כיצד קיבלה התנועה את הסכמת חיזבאללה להתמקם באזורים שונים בתוך לבנון, זאת בשיתוף פעולה מלא של חיזבאללה ובהנחיית איראן.

המסמכים חושפים פגישה שנערכה בין בכירים בחמאס ובחיזבאללה בנוכחות מפקד סניף פלסטין לשעבר בכוח קודס, המכונה סעיד איזדי, במטרה לאשר את הפרויקט המשותף. במסגרת הבנות אלו, הסכים חיזבאללה לסייע לחמאס באחסון ושינוע ציוד לאזורים בהם תתמקם, בנוסף למתן תמיכה כספית.





כמו כן, עולה מהמסמכים כי חמאס תכננה, באישור ובסיוע חיזבאללה, לרכוש נשק מתקדם, להרחיב את מצבת כוח האדם של הזרוע הצבאית שלה בלבנון ולחזק את ביצועיהם, וכן לשפר ולפתח את תוכנית הטילים וכוחות הארטילריה שלה.





לפי המסמכים, הזירה הלבנונית יכולה לסייע לחמאס בעימות פוטנציאלי עם ישראל, וכן מאפשרת לה שליטה בפועל על אזורים בתוך לבנון.





מסמכים אלו מעניקים הצצה להתבססות של חמאס וחיזבאללה בתוך לבנון ומוכיחים פעם נוספת כי חיזבאללה החליט, ללא התייעצות או קבלת אישור ממדינת לבנון, להוציא אזורים מהריבונות הלבנונית ולמסור אותם בפועל לגורמי טרור השייכים לחמאס.





חיזבאללה, כפי שעולה גם מהמסמכים, פועל בדרום לבנון כ"מדינה בתוך מדינה" מבלי להסס לסכן את עתידה של לבנון בשירות אינטרסים חיצוניים.