"אני מדברת עם ה' בכל רגע ביום": שירז אברהם בראיון חשוף

שירז אברהם בראיון חשוף לסרוגים על הדרך המלאה בעליות וירידות, האמונה שמחזיקה אותה ביום-יום והאיזון בין אימהות לקריירה - לצד הסינגל החדש "אבא תודה" שנולד מתוך משברים והפך לשיר של חיזוק דווקא בתקופה מטלטלת

בתוך מציאות ביטחונית מורכבת וחיים שלא תמיד הולכים לפי התכנון, שירז אברהם בוחרת לעצור רגע, ולהגיד תודה. הסינגל החדש שלה, "אבא תודה", הוא לא רק שיר - אלא תפילה אישית, שנולדה מתוך תקופות של קושי, חוסר ודאות ואמונה עמוקה.

בראיון לסרוגים היא פותחת את הלב ומספרת איך דווקא המשברים הובילו אותה ליצור את אחד השירים הכי אישיים שלה.

"השיר הזה נולד מתוך משברים"

שירז מספרת שהדרך שלה לא הייתה פשוטה. "כל הדרך שלי במוזיקה מלאה בעליות וירידות. יש לא מעט משברים, אבל אני גם מודה עליהם - כי הם מחזקים ומעצבים אותי. מתוך המקומות האלה השיר נולד."

הכאב, לדבריה, הוא לא משהו שמסתירים - אלא חומר גלם ליצירה.

האמונה כעוגן יומיומי

אחד הדברים הכי בולטים בשיחה עם שירז הוא המקום המרכזי של האמונה בחיים שלה. "האמונה היא עוגן מאוד גדול עבורי. בכל רגע ביום אני מדברת עם הקדוש ברוך הוא, קוראת ברכות השחר, ומקשרת כל דבר שקורה לי לאמונה. מבחינתי, הכול ממנו."

"גם כשלא מבינים - יש לזה תכלית"

השיר "אבא תודה" נוגע בדיוק במקום הזה - בין קושי לבין אמונה. "אני רוצה שכל אחד ייקח את השיר למקום האישי שלו. שלא תמיד הכול ורוד - אבל האמונה יכולה לחזק דווקא במקומות הכי נמוכים."

היא גם משתפת בשורה שהפכה עבורה לדרך חיים: "תשליך לאבא הכול, זה לא רק משפט, זו דרך חיים. גם כשקשה ולא מבינים למה דברים קורים, יש לזה סיבה."

החיבור עם הרב יגאל כהן

השם של הרב יגאל כהן מופיע גם בתוך השיר - ולא במקרה. "כשהייתי בת 14 הייתי הולכת כל יום חמישי לשיעורים שלו. עד היום אני מאוד מחוברת אליו. אני גם קוראת כל יום מהספר שלו 'שער הביטחון המבואר' - וזה מחזק אותי מאוד."

השורה שמסכמת הכול

אם צריך לבחור רגע אחד שמזקק את השיר - זה כנראה זה: "אבא תודה אני כבר לא מפחדת/ נותן לי את הכוח ואני מתמודדת"

האתגר של אימהות וקריירה

מעבר למוזיקה, שירז מתמודדת גם עם תפקיד נוסף - אמא. "זה לא תמיד פשוט, אבל יש לי סביבה מאוד תומכת. יש תקופות שפחות יש לי זמן ליצור, וזה מאתגר - אבל זו גם ברכה גדולה."

המלחמה והשפעתה על היצירה

המציאות הביטחונית לא פסחה גם עליה. "בתחילת המלחמה הייתי בלחץ גדול. היום אני מחזקת את עצמי באמונה ומרגישה שהכול תלוי בקדוש ברוך הוא."

היא גם חושפת פרט אישי: "שמתי בממ"ד את הספר 'ליקוטי מוהרן' - וזה מחזק אותי מאוד ברגעים האלה."

התגובות המרגשות מהקהל

אחד הדברים הכי מרגשים עבורה הגיע דווקא מהקהל. "אנשים כותבים לי: 'את תחזירי אנשים בתשובה עם השיר הזה'. זה מאוד הפתיע וריגש אותי."

"את חסרה לי ברמות"

אחרי שפרצה לפני כארבע שנים עם השיר "את חסרה לי ברמות" - דואט מצליח עם בנאל בן ציון שצבר מיליוני צפיות והביא לה חשיפה רחבה לקהל גדול, שירז מרגישה שינוי עמוק. "הרגשתי שאני מתבגרת גם מוזיקלית וגם אישית. היום אני יותר מחוברת לאמת שלי, למסרים שאני רוצה להעביר - ופחות מפחדת לחשוף את עצמי."

בוחרת להגיד תודה

בין הופעות שהתבטלו, מציאות לא יציבה ואימהות - שירז אברהם לא מנסה לברוח מהקושי. להפך. היא נכנסת אליו, מתרגמת אותו למילים, ומשם יוצרת אמונה.