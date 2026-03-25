עמית סגל משתלח בעיתונאית: "היא הדבר הכי טיפש בתקשורת"

פרשן חדשות 12 עמית סגל, קיבל היום (רביעי) התנצלות מעיתונאית 'מעריב' מיקי לוין, לאחר שהאחרונה טענה כי היה לסגל מניעים פסולים בפרסום החשיפה אמש, שכללה ציטוטים של זיו אגמון דובר ראש הממשלה.
במעריב פורסם: התנצלות: למערכת מעריב לא הייתה כוונה לייחס לעמית סגל מניעים פסולים בפרסום בחדשות 12 אמש.
עמית סגל התייחס לכך ומסר: "המזהם משלם, פרק נוסף: מיקי לוין, ללא ספק הדבר הכי טיפש וחסר הבנה שאי פעם צנח בשדות התקשורת הישראלית, נאלצה שוב לשלם ולהתנצל על שקר שכתבה לגביי.
מודיע מראש שבפעם הבאה תוגש נגדה קובלנה פלילית, לא תביעה אזרחית".
