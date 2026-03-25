מבזקים
סרוגים

עמית סגל משתלח בעיתונאית: "היא הדבר הכי טיפש בתקשורת"

פרשן חדשות 12 קיבל התנצלות מעיתונאית 'מעריב' על האשמות נגדו, אך המשיך לתקוף: "ללא ספק הדבר הכי טיפש וחסר הבנה שאי פעם צנח בשדות התקשורת הישראלית"

ז' ניסן התשפ"ו
עמית סגל משתלח בעיתונאית: "היא הדבר הכי טיפש בתקשורת"
עמית סגל צילום: הדס פרוש/פלאש90

פרשן חדשות 12 עמית סגל, קיבל היום (רביעי) התנצלות מעיתונאית 'מעריב' מיקי לוין, לאחר שהאחרונה טענה כי היה לסגל מניעים פסולים בפרסום החשיפה אמש, שכללה ציטוטים של זיו אגמון דובר ראש הממשלה.

במעריב פורסם: התנצלות: למערכת מעריב לא הייתה כוונה לייחס לעמית סגל מניעים פסולים בפרסום בחדשות 12 אמש.

עמית סגל התייחס לכך ומסר: "‏המזהם משלם, פרק נוסף: ‏מיקי לוין, ללא ספק הדבר הכי טיפש וחסר הבנה שאי פעם צנח בשדות התקשורת הישראלית, נאלצה שוב לשלם ולהתנצל על שקר שכתבה לגביי.

‏מודיע מראש שבפעם הבאה תוגש נגדה קובלנה פלילית, לא תביעה אזרחית".

התנצלות עמית סגל מיקי לוין

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה