הקאמבק של אליאנה תדהר: זו הסדרה החדשה בה תככב

אליאנה תדהר יוצאת במהלך חדש בקריירה וכותבת לראשונה סדרה יחד עם לי בירן, בה גם תככב. כל הפרטים על הפרויקט החדש שלה

אחרי שנים על המסך - אליאנה תדהר עושה צעד מפתיע קדימה, והפעם מאחורי הקלעים. לראשונה בקריירה שלה, היא עובדת על סדרה חדשה שהיא גם כותבת - וגם צפויה לככב בה בתפקיד הראשי.

הסדרה, דרמה קומית בשם "מורה בהסוואה", נמצאת בימים אלה בשלבי פיתוח, ותדהר יוצרת אותה יחד עם בעלה, השחקן והיוצר לי בירן, ועם ירון ארזי, שגם צפוי לביים את הפרויקט.

על פי הפרסום של ישראל בידור, מדובר בהפקה של סטודיו ענני מבית פרמאונט, כהצילומים צפויים להתחיל כבר בקיץ הקרוב. הסדרה מיועדת לשידור בערוץ ניקולודיאון ותהיה זמינה לצופי HOT ו-YES.

צעד חדש - אבל לא מפתיע

אחרי קריירה ארוכה כשחקנית מובילה, המעבר לכתיבה הוא אולי טבעי. תדהר כבר הוכיחה לאורך השנים שהיא לא רק פנים מוכרות, אלא גם יוצרת עם אמירה ויכולת להחזיק פרויקטים משמעותיים.

זו לא הפעם הראשונה שהיא ובירן עובדים יחד, אבל כאן מדובר בשיתוף פעולה אישי ומקצועי צמוד במיוחד - כזה שמרגיש כמו שלב הבא שלהם כזוג יוצרים.

אליאנה תדהר ולי בירן צילום: (צילום: אורטל דהן)

הילדה מ"החולמים" - חוזרת בגדול

תדהר, שפרצה כבר בגיל צעיר והפכה לאחת הכוכבות הגדולות של דור שלם, מזוהה עד היום עם תפקידים כמו דני ב"החולמים" ובהמשך גם ב"גאליס", סדרות שהפכו אותה לשם מוכר כמעט בכל בית בישראל.

עם השנים היא המשיכה לכבוש את המסך, את הבמות - ובעיקר את הפסטיגלים, שם הפכה לאחת הדמויות הבולטות ביותר ואפילו זכתה לכינוי "מלכת הפסטיגל".

אליאנה תדהר צילום: אליאנה תדהר. (צילום: עלמה פרידמן)

אבל בשנתיים האחרונות היא הורידה הילוך. פחות פרויקטים, פחות כותרות – ויותר זמן בבית, עם הבן הקטן נבו. עכשיו, נראה שזה נגמר. אליאנה תדהר חוזרת - ולא סתם חוזרת, אלא מגיעה עם פרויקט משלה, כזה שהיא בונה מאפס.

ובקיצור? נראה שהקאמבק הזה הולך להיות גדול במיוחד.