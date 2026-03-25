"מישל": ילדי "פרחי ירושלים" בקליפ מיוחד לשיר האירוויזיון

בצל האזעקות, להקת הילדים האגדית חוגגת 50 שנות פעילות עם גרסה מיוחדת לשיר של נועם בתן. הסולן משה לוי מוביל ביצוע מרגש ב-3 שפות, שכולו מסר של תקווה ושחרור בדרך לווינה

פרחי ירושלים משחררים היום (רביעי) גרסה מיוחדת לשיר האירוויזיון: Michelle - ׳מישל׳.

להקת הילדים האהובה, שחוגגת השנה 50 שנות פעילות משחררת כעת גרסה מיוחדת לשיר של נועם בתן, שייצג את ישראל באירוויזיון הקרוב בווינה, אוסטריה. את השיר והקליפ, הקליטו וצילמו ילדי הלהקה בין האזעקות הרבות, בקרבה לבית ולמרחב המוגן.

מנצח ומנהל הלהקה, חנן אביטל: ״הקלטת גרסה משלנו לשיר האירוויזיון הישראלי, הפכה כבר למסורת אצלנו בפרחי ירושלים. זו כבר השנה השלישית ברצף שזכינו שהסולן המוכשר שלנו, משה לוי שבקיא ב-3 שפות (עברית, אנגלית וצרפתית) מוביל בכישרון את השירה ולצדיו ילדי הלהקה שמלווים בקולות ומביאים יחד גרסה מרגשת ומיוחדת ל-׳מישל׳. שיר שמביא מסר של תקווה, התפתחות ושחרור ממעגל של קושי וכאב. אוהבים את נועם ומאחלים לו המון הצלחה וברכה״.