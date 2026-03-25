סופה של תקופה ברשת ב': קרן נויבך נפרדה מ"סדר יום"

סיומו של עידן ברדיו הציבורי: התוכנית שהפכה לקולן של הקבוצות המוחלשות ושינתה את פני האקטואליה בישראל יורדת מהאוויר לאחר 17 שנים

אחרי 17 שנים שבהן עיצבה את סדר היום הציבורי בישראל, הגישה היום (ד') העיתונאית קרן נויבך את תוכניתה האחרונה של "סדר יום" בכאן רשת ב'. התוכנית, שנחשבת לאחת מתוכניות האקטואליה המשפיעות והמוערכות ביותר ברדיו, יורדת מהאוויר לאחר כמעט שני עשורים של עשייה עיתונאית ייחודית.

נויבך, שנודעה בסגנונה החד והישיר, לא היססה לאורך השנים להתעמת עם מקבלי החלטות, אך במקביל העניקה פתחון פה לקבוצות מוחלשות והפכה את "סדר יום" לבית עבור עוולות חברתיות שנותרו ללא מענה. בשידור הפרידה, הודתה נויבך למאזינים שליוו אותה לאורך הדרך, ברגעים פוליטיים סוערים וברגעים אנושיים מרגשים.

כאן רשת ב'

פרישתה של נויבך מהרצועה המזוהה עמה מסמנת את סיומו של פרק מפואר בשידור הציבורי. היא הותירה חותם עמוק על האופן שבו עיתונות יכולה להיות גם נשכנית וגם אמפתית, גם חוקרת וגם קשובה. בעוד שהתוכנית מסתיימת, קולה הייחודי והמחויבות העמוקה שלה לצדק חברתי ימשיכו להדהד בזירה הציבורית עוד זמן רב.