מכה משמעותית לאיראן: זה האתר הייחודי שצה"ל תקף

צה"ל תקף את האתר היחיד באיראן שאחראי על תכנון ופיתוח צוללות ומערכות לצי האיראני

חיל האוויר השלים אתמול (שלישי), גל תקיפות נרחב לעבר תעשיות ייצור אמצעי לחימה של משטר הטרור האיראני באיספאהן. בין היתר צה"ל תקף את את המרכז למחקר ופיתוח אמצעיים צבאיים תת-ימיים של משטר הטרור האיראני באיספהאן.

המרכז שהותקף צילום: דובר צה

המרכז הוא האתר היחיד באיראן שאחראי על תכנון ופיתוח צוללות ומערכות עזר לצי האיראני. המשטר ייצר באתר מגוון דגמים של כלי שיט בלתי מאוישים.

התקיפה מגבילה משמעותית את היכולת של המשטר לייצר צוללות חדשות ומתקדמות עבור חילות הים האיראנים ושדרוג הצי הקיים. בכך צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים.



