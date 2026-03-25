בשווי 5 מיליון ש"ח: רב מועצה אזורית נחקר בחשד להלבנת הון

רב מועצה אזורית בדרום הארץ נחקר בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון ועוד, בהיקף של כ-5 מיליון ש"ח. לצד הרב, כ-100 חשודים נוספים נחקרו במעורבות בפרשה

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 חושפת פרשת הלבנת הון וקבלת דבר במרמה בהיקף של מעל ל-5 מיליון ש"ח.

בימים אלו הסתיימה החקירה במסגרתה נחקרו חשדות חמורים לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון ועוד, בהיקף של מעל 5 מיליון ש"ח. העבירות בוצעו על ידי רב מועצה אזורית בדרום הארץ ועימו עוד כ-100 חשודים ברמות שונות בביצוע העבירות.

מדובר על חשד לכאורה נגד רב המועצה, אשר העסיק באופן פיקטיבי את בני משפחות המורחבת במוסדות חינוך בראשם עמד. בני המשפחה ועובדי הוראה נוספים קבלו משכורות גבוהות על בסיס דיווחי כוזבים על שעות עבודה וכן הם נדרשו להעביר במזומן חלק ממשכורתם לרב.

עוד על פי החשד, נהג הרב לשלם כספים מתקציב שקיבל ממשרד החינוך, או מכספים שנגבו מהורי תלמידים, לאנשי מקצוע ולבעלי עסקים, שסיפקו שירותים, או שביצעו לו ולבני משפחתו עבודות פרטיות, והכל כאמור, מהקופה הציבורית.

מהחקירה עולה כי בכך הצליח הרב לגרוף מעל ל-5 מיליון ש"ח לכיסו. עם סיום החקירה ביאח"ה, הועבר תיק החקירה נגד 19 מהחשודים העיקריים לפרקליטות ת"א מיסוי וכלכלה. תיק החקירה נגד עשרות החשודים הנוספים, שפוצל מהתיק המרכזי, הועבר לעיון והחלטה ליחידת תביעות להב 433.