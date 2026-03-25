עתירה לבג"ץ: "הרסו את המבנה הלא חוקי שמסכן את גוש עציון"

על רקע החלטת הקבינט לקדם אכיפה בשטחי Aו-B , תנועת רגבים עותרת לבג"ץ בדרישה לממש את הסמכות הבטחונית ולהרוס שורת בניינים הצמודים לכביש גוש עציון-ירושלים "מדובר בתשתיות טרור"

תנועת רגבים ומועצת גוש עציון הגישו עתירה לבג"ץ בדרישה לפעול להריסת שורת בנייני ענק בלתי חוקיים שנבנו בתחום צו איסור בניה צבאי, בסמוך למחסום "מזמוריה", צמוד ל"ציר ליברמן" המחבר בין יישובי מזרח גוש עציון לירושלים.

החל מינואר אשתקד פנו מעצת גוש עציון ורגבים לרשויות המדינה והדגישו כי מדובר במיקום אסטרטגי החולש על ציר התנועה הראשי באזור, והמבנים הנמצאים במרחק של מאה מטרים בלבד מהנוסעים בכביש, מהווים סכנה ביטחונית חמורה.

בתגובה, טענו במינהל האזרחי כי מדובר בשטח B ואין בסמכותם לאכוף בשטח זה. מנגד טוענת העתירה כי על פי ההסכמים ישנה הסמכות ואף החובה לאכוף במקרה זה.

העתירה מפרטת 11 בניינים בשלבי בניה שונים, חלקם חריגים בגודלם, שנבנו כולם בשנים האחרונות ומציינת כי המרחב כולו מופקר ומתקיימת בו פלישה נרחבת ובניה מאסיבית; לפי נתוני מחלקת המחקר בתנועת רגבים ישנם 758 מבנים בתוך צו איסור בניה צבאי בצמוד לאותו ציר 398 בין יישובי מזרח גוש עציון לירושלים.

יש לציין, כי כביש זה פותח מלכתחילה ככביש עוקף לצירים העוברים בתוככי הכפרים ונועד להרחיק את הנוסעים מחיכוך כתוצאה מנסיעה בשטחים מבונים. "מן הנתונים בשטח מצטיירת תמונה עגומה על מצב שלטון החוק באזור, תמונה חמורה שבשום אופן אין להשלים עמה." כך לשון העתירה.

רגבים: "תפתחו חקירה פלילית"

העתירה מבקשת בשלב הראשון הוצאת צו מניעה לעבודות הבנייה, לחיבור המבנים לתשתיות ולאכלוסם ומדגישה כי כל יום שעובר ללא אכיפה מאפשר למחזיקים במבנים לקבוע עובדות בשטח שיהיה קשה לשנותן בעתיד. כמו כן דורשים ברגבים פתיחה בחקירה פלילית כנגד עבריני הבנייה והעמדתם לדין.

המבנה הבלתי חוקי במפה צילום: תנועת רגבים

רועי דרוקר מנהל מרחב יהודה ושומרון ברגבים: "ההתייחסות הנכונה למבנים אלו היא כאל תשתיות טרור. הציבור כבר מזמן לא קונה את ההסתתרות של רשויות הבטחון מאחורי הטענה כי אין להן סמכות לאכוף באזורים אלו ולהרוג הבא מטרור בכביש לא משנה אצל מי בדיוק הסמכות. החלטת הקבינט מהחודש שעבר מדגישה זאת. נגמרו הימים בהם מדינת ישראל התנהלה כאורחת בשטחיה, הגיעה הזמן שתפיסה זו תגיע ותיושם גם במזרח גוש עציון."

ראש המועצה האזורית ירון רוזנטל בירך על המהלך וציין: ״אנחנו פועלים מול גורמי הביטחון על מנת שייהרסו כל הבתים שנבנים בסמוך לכבישים וליישובים״.