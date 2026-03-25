22 שנים אחרי: "פתאום 30" חוזר ואלו השחקנים שיככבו בו

הנוסטלגיה של שנות ה-2000 מקבלת חיים חדשים: ענקית הסטרימינג נטפליקס הכריזה על הפקת גרסה מחודשת לקומדיה הרומנטית האהובה "פתאום 30". מי יכנסו לנעליהם של ג'ניפר גארנר ומארק רופאלו?

חובבי הקומדיות הרומנטיות, הכתבה הזו היא בשבילכם: 22 שנים אחרי שהסרט "פתאום 30" (13 Going on 30) כבש את המסכים והפך לאחד הסרטים המזוהים ביותר עם תחילת המילניום, מגזין "וראייטי" מדווח כי נטפליקס נערכת להחזיר את הקסם למסך בגרסה מודרנית ועדכנית.

הסרט המקורי משנת 2004, סיפר את סיפורה של ג'נה רינק, נערה בת 13 שמשאלת יום הולדת אחת הופכת אותה בן לילה לאישה בת 30 (בגילומה של ג'ניפר גארנר) שחיה את "חיי החלומות" בניו יורק, רק כדי לגלות שהיא איבדה בדרך את הדברים החשובים באמת – ובעיקר את חבר הילדות שלה, מאט (מארק רופאלו).

הפנים החדשות של ג'נה ומאט

אחרי שבועות של שמועות, הוכרזו הליהוקים הראשיים שמעוררים עניין רב בהוליווד. לתפקיד הראשי של ג'נה רינק נבחרה אמילי באדר, הכוכבת העולה שפרצה לאחרונה בסדרה "הגברת ג'יין המורדת". באדר תיכנס לנעליים הגדולות של גארנר ותנסה להביא את אותה תמימות וקסם של נערה בגוף של אישה.

לצידה, בתפקיד החבר הטוב והנאמן מאט, יככב השחקן היהודי-אמריקאי לוגן לרמן. לרמן, המוכר מתפקידיו ב"פרסי ג'קסון", "כמה טוב להיות פרח קיר" והסדרה "ציידים", נחשב לאחד השחקנים המוערכים בדורו. הבחירה בו זכתה לשבחים ברשתות החברתיות, כשרבים מציינים כי הכימיה בינו לבין באדר צפויה להיות מוקד המשיכה המרכזי של הסרט.

בין נוסטלגיה לחידוש

הרימייק צפוי לשמור על קווי העלילה המרכזיים של המקור, אך להתאים אותם לעידן הנוכחי – מה שאומר שסצנת הריקוד המפורסמת לצלילי "Thriller" של מייקל ג'קסון עשויה לקבל שדרוג ויראלי שמתאים לדור הטיקטוק.

עבור הקהל הישראלי והיהודי, הבחירה בלרמן היא נקודת גאווה נוספת. השחקן, שמעולם לא הסתיר את זהותו ומרבה להשתתף בפרויקטים בעלי זיקה יהודית, מביא איתו קהל מעריצים נאמן שמחכה לראות אותו חוזר לז'אנר הרומנטי