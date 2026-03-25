תיעוד: שב"חים הוחבאו תחת קרטונים בניסיון להיכנס לישראל

בפעילות מבצעית של מג"ב נעצרו 27 שוהים בלתי חוקיים שניסו לעבור את גדר המערכת. בזכות מידע מודיעיני הגיעו הכוחות למקום, שם איתרו נהג טרקטור עם עגלה נגררת, הנועדה להסתיר את השב"חים

לוחמי מג״ב איו״ש סיכלו הברחת 27 שוהים בלתי חוקיים שהוחבאו בעגלת טרקטור סמוך לכוכב יאיר, זאת כחלק מפעילות שבוצעה אמש (שלישי) לסיכול והברחת שוהים בלתי חוקיים באזור גדר המערכת.

על פי מידע מודיעיני שהתקבל, יצאו הכוחות לשטח שם, ערכו תצפית על מעבר חקלאי בגדר. מדובר על אדם שהיה עם טרקטור ועגלה נגררת מכוסה, שחצה משטחי יהודה ושומרון לשטחי המדינה. הלוחמים החלו במעקב אחר הטרקטור ועצרו אותו בשטח חקלאי בסמוך לכוכב יאיר.

הלוחמים החלו בבדיקות הטרקטור והעגלה שם גילו קרטונים שנועדו להסתיר 27 שוהים בלתי חוקיים ששהו בה. השוהים הבלתי חוקיים והחשוד בהסעתם נעצרו והועברו להמשך חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג״ב איו״ש.

דוברות המשטרה

יש לציין כי המשטרה ממשיכה בפעילות לאיתור שב"חים בישראל ובמהלך השבוע האחרון אותרו עשרות שוהים בלתי חוקיים ברחבי הארץ. אמש, 21 תושבי שטחים נעצרו על ידי שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי מג״ב וכוחות צה״ל לאחר שהסתננו לשטח ישראל באזור הגלבוע. בבדיקות שנערכו התגלה כי מדובר בתושבי שטחים ללא אישורים. כל החשודים נעצרו בגין כניסה לישראל שלא כדין.