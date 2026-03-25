"יש בי כאב שלא נעלם": הדיירת חולמת על אחיה שנרצח בנובה

אחרי חלום על אחיה שנרצח במסיבת הנובה, הודיה כהן נשברת - ומשתפת בתחושת הכאב והגעגועים שמלווים אותה גם בתוך הבית

בתוך כל מה שקורה בבית האח , הדיירת הודיה כהן מתמודדת גם עם כאב שמגיע מהחיים שמחוץ.

אחיה הצעיר, אברהם ז"ל, נרצח במסיבת הנובה ברעים ב-7 באוקטובר, לאחר שניסה להימלט מהאזור יחד עם שני חברים נוספים. במשך יותר מיומיים הוא הוגדר כנעדר, בזמן שהמשפחה חיפשה כל פיסת מידע - עד שהגיעה הבשורה הקשה על מותו.

בהספד שפרסמה אז, הודיה כתבה מילים קורעות לב ותיארה אותו כ"אור" בחייה - אדם חכם, רגיש, כזה שהצליח לגעת באנשים ולמלא את הסביבה שלו בשמחה. לדבריה, הקשר ביניהם היה עמוק במיוחד, כזה שלא תלוי בגיל או במעמד - אלא בחיבור אמיתי.

באדיבות רשת 13

"זה הציף בי געגועים": החלום שלא נותן מנוחה

גם בתוך הבית, כשהיא מוקפת בדיירים ומנותקת מהשגרה - הזיכרון לא נרגע. יום ראשון בבוקר, הודיה קמה הפוכה. היא ישבה בצד, שקטה, מכונסת בתוך עצמה - ונראה היה שמשהו כבד עובר עליה. עומר שם לב לזה מיד, ראה שקשה לה ושהיא לא כתמול שלשום, וניגש אליה בעדינות כדי לנסות להבין מה עובר עליה.

בשיחה ביניהם, הודיה שיתפה כי חלמה בלילה על אדם שכבר איננו. למרות שלא אמרה זאת במפורש, הרגש והדברים רמזו שמדובר באחיה.

אברהם נריה כהן. צילום: ללא

עומר ניסה לנחם ולהציע זווית אחרת, אפילו לראות בזה סוג של "ביקור" - אבל הודיה נשארה במקום הכואב שלה. "זה הציף בי געגועים, יש בי כאב", היא אמרה בכנות.

רגע קטן ושקט, אבל כזה שחושף את מה שהיא סוחבת - ואת הקושי שאיתו חיות משפחות שכולות.