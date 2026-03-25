מול המו"מ של ארה"ב

כ"ץ וזמיר אישרו מטרות לתקיפה באיראן: "חצינו 15 אלף חימושים"

שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר אישרו שורת מטרות לתקיפה באיראן ובלבנון, ועדכנו כי צה"ל חצה את רף 15 אלף החימושים ההתקפיים שהטיל ברחבי איראן מאז תחילת המבצע

ז' ניסן התשפ"ו
הערכת המצב של כ"ץ וזמיר צילום: אלעד מלכה\משרד הביטחון

בזמן שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקדם שיחות למשא ומתן מול טהרןשר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (רביעי) הערכת מצב עם הרמטכ"ל אייל זמיר, כשהשניים אישרו שורת מטרות לתקיפה באיראן ובלבנון. 

במהלך הערכת המצב כ"ץ עודכן כי צה"ל חצה את רף 15 אלף החימושים ההתקפיים שהטיל ברחבי איראן מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". מדובר בלמעלה מפי 4 ממספר החימושים שהוטלו במהלך מבצע "עם כלביא".

צילום: אלעד מלכה\משרד הביטחון

לצד כ"ץ וזמיר, בדיון השתתפו גם מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

