"מעשה טרור": תושב ירושלים מואשם בניסיון רצח של שוטר והצתה

הדקירה וההצתה היו ממניע לאומני: תושב ירושלים הורשע היום (רביעי), לאחר שהצית רכב בשכונת ראס אל עמוד ובהמשך דקר שוטר שהוזעק למקום, והכל על רקע לאומני.

על פי הכרעת הדין, לאחר שסלאם גאבר הצית את הרכב, המתין גאבר להגעת כוחות המשטרה כשהוא מצויד בשבר זכוכית. עם הגעת השוטרים, התנפל מאחור על אחד מהם ודקר אותו מספר פעמים בפלג גופו העליון, סמוך לצוואר.

פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו״ד אביעד דוויק, טענה כי גאבר פעל ממניע לאומני ואידיאולוגי, כאשר בחר לפגוע בשוטר, בין היתר על רקע פרסום שהעלה ערב האירוע ברשתות החברתיות ואמירותיו בחקירה, מהן עלה כי ביקש למות כ״שהיד״ לאחר ששוטר יירה בו.

עוד טענה הפרקליטות כי מדובר במעשה מתוכנן, לאחר המתנה והיערכות להגעת כוחות הביטחון, וכי אופן ביצוע הדקירה ומיקומה מעידים על כוונה להמית.

בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות, וקבע כי גאבר פעל לאחר תכנון מוקדם, היה מודע למעשיו ולתוצאותיהם, וכי מיקום הדקירות ואופן ביצוען מעידים על כוונה להמית. עוד נקבע כי לא התקיימה פגיעה בכשירותו או במודעותו למעשיו.

בנוסף, קבע בית המשפט כי מתקיים מניע לאומני וכי מעשיו של גאבר עונים להגדרת ״מעשה טרור״. בהתאם לכך, הורשע גאבר בעבירות של ניסיון רצח כמעשה טרור, הצתה, חבלה במזיד ופריצה לרכב.