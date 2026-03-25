צה"ל: "זה מיקוד התקיפות בימים האחרונים"

בצה"ל מדברים הבוקר שעיקר העבודה ביממות האחרונות באיראן הוא כנגד מפעלי הייצור והתעשייה של האיראנים כולל מפעלי טילי שיוט ימיים.

באשר ללבנון גורם צבאי אומר שפועלים בשלושה קוים בלבנון:

הראשון קו בטחוני שמטרתו הרחקת האש. הקו השני עד הליטני ופירוזו כולל הרחקת אוכלוסייה שלא כולה התפנתה. הקו השלישי הוא כלל לבנון. המיקוד בדחייאה הוא הן בפגיעה בכלכלת החיזבאללה והן באישים".

לפי צה"ל חוסלו עד כה כ 700 מחבלים וכל יום מחסלים עוד מחבלים. "יש דאגה גדולה של נעים קאסם מזכ"ל חיזבאללה מהפעילות באיראן והנתק שעלול להיות" אומרים בצבא. נציין ש ארבע אוגדות פועלות בגזרת לבנון ממזרח למערב.

"לא רואים לחימה של ממש מבחינת החיזבאללה", אומרים בצבא ומסבירים שיש אמירות מאד בוטות מצד ממשלת לבנון כנגד החיזבאללה והלחץ הולך וגואה