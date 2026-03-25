שוב שוגרו טילי מצרר: דיווחים על נפילות בצפון ובמרכז

אזעקות נשמעו בירושלים, בגוש דן, בשרון ובצפון בעקבות שיגור של טילי מצרר מאיראן. בפרדס חנה ואור עקיבא דווח על נפילות, בשלב זה אין נפגעים

הירי מאיראן התחדש: פיקוד העורף עדכן כי זוהו שיגורים מאיראן, כשהתראות מקדימות הופצו לירושלים וליישובי המרכז, השרון, והשומרון. במקביל ניתנו התראות גם ליישובי הצפון.

מספר דקות לאחר מכן, אזעקות צבע אדום נשמעו באזור הכרמל והצפון, וכן במרכז ובאזור ירושלים והשומרון. לפי ההערכות הראשוניות, ייתכן כי מדובר בטילי מצרר שנורו מאיראן. בהמשך דווח על שיגור נוסף מאיראן לעבר המרכז - כשגל שני של אזעקות נשמע בגוש דן ובשרון.

במקביל דווח על נפילה במודיעין עילית, כאשר לוחמי אש עושים את דרכם לזירה. עם זאת, בהמשך נאמר כי "לוחמי האש סרקו את הרחובות בהם התקבל דיווח מאזרחים על נפילת פריטי אמל"ח, ונכון לרגע זה לא נמצאו ממצאים חריגים. יש לציין כי במהלך הסריקות התקבל דיווח על שריפה בדירה בעיר, לוחמי האש פועלים במקום ואין קשר לנפילת פריטי אמל"ח.

גם בפרדס חנה ואור עקיבא נרשמו דיווחים על זירות נפילה. בשלב זה טרם דווח על נפגעים בגוף.

דקות ספורות אחרי שפיקוד העורף עדכן על סיום האירוע הראשון, דווח על זיהוי שיגור נוסף מאיראן - בפעם השלישית תוך חצי שעה. אזעקות נשמעו ביישובי גוש דן, השומרון, השפלה והשרון בעקבות שיגור הטיל, שיורט בהצלחה.

