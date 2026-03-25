"לא אהבתי די": סאבלימינל משיק קליפ חדש עם יהורם גאון

לא ציפינו: אחרי החתונה יהורם גאון בפרויקט עם סאבלימינל צילום: סאבלימינל ויהורם גאון (צילום חן איפרגן)

סאבלימינל משיק את 'ימים טובים באים' – מסע מוזיקלי של חוסן לאומי. יחד עם יהורם גאון ומשפחת תאקט, הוא מזכיר לנו שגם בסופות הכי קשות, השורשים שלנו עמוקים מספיק כדי לנצח

בימים מורכבים ומאתגרים במיוחד, סאבלימינל אופטימי ומוציא פרויקט מוזיקלי שכולו אהבת ישראל, ציוניות, אמונה, ערכים ותקווה לימים טובים יותר שבדרך. אחרי שהופיע מאות פעמים עם הצוות שלו "סיירת מורל" במהלך השנתיים האחרונות בפני חיילים וגדודים ברחבי הארץ, סאבלימינל ממשיך לחזק, להרים ולהפיץ אור. פרויקט מיוחד זה מביא מסר של חיבור, חוסן וציפייה למזרח תיכון חדש במהרה.

"ימים טובים באים "הוא מסע מוזיקלי מרגש: מסרים של כוח, אהבה, תקווה ואחדות. האלבום מגיע בדיוק ברגעים בהם עם ישראל זקוק לאחדות ולחיזוק, ומזכיר לנו שכוחו של העם היהודי באחדותו וביחד נצליח להאיר גם את הימים הקשים ביותר.

מתוך השיר "ימים טובים באים":

"אֵין שְׂמֹאל, אֵין יָמִין רַק הַלֵּב שֶׁבָּאֶמְצַע אַחְדוּת אֲמִיתִית תּרַפֵּא אֶת הַפֶּצַע

תָּרִים ת׳ראש אחי ואל תוריד אותו אף פעם כֻּלָּנוּ הַבָּנִים שֶׁל אַבְרָהָם"

מתוך השיר "יהיה טוב":

"שורשים עמוקים מחזיקים גם בסופות, עננים אפורים מאיימים בשיטפונות ואנחנו עם סגולה שנלחם לא לראות, בונים תיבה חדשה וממלאים אותה תלונות...

תעבור השלכת ותראה יהיה טוב"

מתוך השיר "היום":

"ברוך השם שנולדתי בדור הנכון, עוד נביא לציון ת׳ניצחון - היום זה היום....

אחרי אלפי שנים שלחמנו, שהתפללנו"

מתוך השיר "אין עליה":

"אוהב למרות שתמיד יש ביננו משבר כלום לא עוזר אני לא מוותר אולי הלכתי רחוק אבל חזרתי מהר"

מתוך השיר "עוד לא אהבתי די":

"עדיין עובד קשה כל יום לבנות את בית חלומותיי

לגדל פה את ילדיי, עם אהבת חיי...

היום אני מבין שאסור לי לעזוב, מושיט ידי, הנני !בחרתי לאהוב…"

חננאל אדרי, סיוון בהנם, מורן מזור, מור אפרת ביטון וליבי פנקר - חברי משפחת תאקט, שמופיעים יחד עם סאבלימינל בפני חיילים במסגרת הופעות "סיירת מורל", לוקחים חלק גם בפרויקט המיוחד הזה, יחד עם האחד והיחיד יהורם גאון, בביצוע מחודש ומרגש ללהיט "לא אהבתי די", שמקבל חיים חדשים ברוח התקופה וצעד למעלה מחודש במקום הראשון במצעדי הרדיו בישראל.

סאבלימינל הוא חלוץ מוזיקת ההיפ-הופ בישראל, יוצר מוזיקה כבר למעלה משני עשורים. לאורך הדורות יצר להיטים שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה הישראלית, משלב ביצירותיו תמיד מסרים חיוביים, לאומיים וחברתיים, וממשיך לאתגר את עצמו ולחדש בכל פרויקט.

סאבלימינל: "אני מאוד אופטימי ובטוח שהכל מתוכנן ומדויק לפרטי פרטים. אני מאמין שאחרי התקופה הלא פשוטה הזו יבואו עלינו ימים טובים של שמחה, שלום, הצלחה ושגשוג. אני קצת מקדים ומוציא את האלבום עכשיו לקראת פסח - כדי שכולנו ניכנס לאווירה הנכונה ונזמן את הימים האלה שיבואו עלינו לטובה. אני מחכה לפגוש חברים איראניים שמתפללים לחירות ולשמוח איתם ביחד בתל אביב, בטהרן או במהשהד איפה שאמא שלי נולדה, והיה לי חשוב לתרגם גם את הגרפיקה של האלבום וגם את השירים לפרסית עבורם"