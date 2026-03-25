מ"אהבת השם" ל"יש אמת אחת": הלהיט הבא של בן צור כבר כאן

רגע אחרי שריגש את המדינה עם השיר שהקדיש לאשתו בחתונתם, הוא משחרר את "יש אמת אחת" – סינגל חדש שחותם שנה של פסגות ודואטים בלתי נשכחים

להיט אחרי להיט: בן צור משחרר הבוקר (רביעי) סינגל חדש.

בזמן שהלהיט שלו ״אהבת השם״ מנוגן בכל תחנות הרדיו, ואחד השירים המושמעים באפליקציות הסטרימינג ואף מנוגן בפלייליסטים הנחשבים של תחנות הרדיו ״גלגלצ״ ו״גימל״, ורגע אחרי ששחרר את השיר ״אישתי״ שאותו הקדיש לאישתו שיראל בחתונתם, בן צור משחרר את השיר ״יש אמת אחת״.

בחודשים האחרונים בן הופיע בשלוש הופעות סולד אאוט בהיכל מנורה, ובהופעת סולד אאוט באמפי קיסריה, זאת לצד עשרות הופעות בכל רחבי הארץ לקהל הרחב.

בשנה האחרונה השירים של בן כבשו כל פסגה אפשרית, ״כל עכבה לטובה״, ״נשמות צמאות״ והדואט עם יסמין מועלם - ״אצלנו זה ככה״, ״אבא״, הלהיט עם אודיה ״סיפורי צדיקים״, הדואט עם אלייצור ״טאטע תטהר״, ״תשליך״, ״הבת של המלך”, ״השם״ וכמובן שיריו מה-EP האחרון- ״מה היה מה יהיה״, ״איש הפלא״ ו״אמא שלך״.