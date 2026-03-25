לידיעת הרוחצים והגולשים: עונת הרחצה לא תיפתח עד להודעה חדשה

בהתאם למצב הביטחוני והגבלת ההתקהלות, משרד הפנים עדכן כי חופי הרחצה לא ייפתחו עד לקבלת הקלות מפיקוד העורף

בעקבות המצב הביטחוני והגבלות פיקוד העורף עדכן משרד הפנים כי חופי הרחצה יישארו סגורים. בהתאם ללו"ז הקבוע, היום (רביעי) הייתה אמורה להיפתח עונת הרחצה הרשמית, אך היא לא תיפתח עד להקלה בהנחיות פיקוד העורף.

יש לציין כי ההיערכות לפתיחת החופים הייתה מלאה עם פתיחה של 160 תחנות הצלה ברחבי הארץ ובהן 16 תחנות הצלה לרחצה נפרדת: 106 תחנות בים התיכון, 34 תחנות בכנרת, 16 תחנות בים המלח ו-4 תחנות בים סוף.

כמו כן דאג המשרד לסייע לרשויות בשדרוג חופים קיימים והקמת חופי רחצה חדשים והן לצורך אחזקה והפעלה שוטפת. לקראת שנת 2026 חולקו כ-15 מיליון שקלים לרכישת ציוד הצלה ובטיחות לכלל הרשויות החופיות, כ-25 מיליון שקלים הועברו לרשויות חופיות שאינן איתנות לצורך אחזקה והפעלת החופים, וכ-7 מיליון שקלים נוספים חולקו במסגרת קול קורא לפיתוח נוסף של חופים.

"משרד הפנים קורא לציבור להימנע מהגעה לחופים ולהישמע להנחיות" נמסר. "המשרד מבהיר כי ככל שיחול שינוי במצב הביטחוני אשר יאפשר את פתיחת החופים, תצא הודעה מעודכנת בהתאם".

מנכ”ל משרד הפנים, ישראל אוזן, ציין כי "משרד הפנים השלים את כלל ההיערכות הנדרשת לפתיחת עונת הרחצה והעמיד לרשות הרשויות המקומיות את המענה המקצועי, הסיוע התקציבי, נוהלי הערכת הסיכונים וכלי הפיקוח הנדרשים להפעלת חופים בטוחה. עם זאת, בנסיבות הביטחוניות הנוכחיות, הנחיות פיקוד העורף הן המחייבות, וחופי הרחצה יישארו סגורים בשלב זה לשמירה על חיי אדם. אנו ערוכים לאפשר את פתיחת החופים במהירות וביעילות מיד כאשר התנאים יאפשרו זאת, וקוראים לציבור לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות".