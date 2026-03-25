זרקה אבנים על רועה צאן: אנרכיסטית נעצרה ותגורש מישראל

נלחמים בפרובוקציות ביו"ש: אנרכיסטית נעצרה אמש (שלישי) לאחר שהתפרעה, זרקה אבנים על רועה צאן והפרה את הסדר סמוך ליישוב עשהאל שבדרום הר חברון. המשטרה העבירה אותה לרשות ההגירה שהתחילה בתהליך גירוש מישראל.

האירוע התחיל בשעות הצהריים כאשר האנרכיסטית החלה ליידות אבנים לעבר צאן שהוביל צעיר תושב האזור. למקום הוזעקו שוטרי תחנת חברון ממרחב יהודה, שביצעו תשאול ראשוני בשטח ועיכבו את החשודה לחקירה בתחנת המשטרה.



אחרי החקירה: האנרכיסטית תגורש מישראל

במשטרת מחוז ש"י מציינים כי בסיום החקירה גובשה תשתית פלילית ראייתית המוכיחה את מעשיה של האישה. בעקבות חומרת האירוע, הוחלט להעביר את ממצאי החקירה לעיון רשות האוכלוסין וההגירה.

כבר בשעות הערב, לאחר סיום חקירתה במשטרה, הועברה האנרכיסטית לידי רשות האוכלוסין לצורך עריכת שימוע וקבלת החלטה סופית בדבר גירושה מישראל.

במשטרה מדגישים כי הצעד הוא חלק ממאמץ רחב לסיכול פעילות פרובוקטיבית בשטח: "מדובר במקרים שיוצרים חיכוכים והפרות סדר בנקודות שונות ביו"ש, ומהווים פגיעה ישירה בתדמיתה של מדינת ישראל. נמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם כלל גורמי הביטחון כדי למנוע הסתה ואלימות ולמצות את הדין עם המעורבים."