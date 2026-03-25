דרמה במירוץ למיליון: הזוג שמחליט לפרוש ומחווה של פעם בחיים

הפציעה הכריעה את חן ויוסי, אבל החברות ניצחה את התחרות: מאי ואיתי במחווה הירואית לעמרי ואיתי בלב גיאורגיה. כל מה שקרה בפרק המטלטל של "המירוץ למיליון"

הפרק האחרון של "המירוץ למיליון" (קשת 12) סיפק לצופים רכבת הרים של רגשות – מרגעי שבירה ועד לגילויי חברות יוצאי דופן, שהזכירו לכולנו שלפעמים יש דברים חשובים יותר מהפרס הגדול.

החברות מעל הכל: מאי ואיתי במחווה אצילית

המשימה המפרכת בגאורגיה הביאה את הזוגות לקצה, אבל דווקא שם בלטה האנושיות של מאי ואיתי. לאחר שסיימו בעצמם את המשימה הקשה, הם הבחינו בעמרי ואיתי שנקלעו למצוקה. עמרי, שהתמודד עם פציעה שהקשתה עליו לתפקד, נראה על סף ייאוש.

בצעד חריג ומרגש, מאי ואיתי החליטו לא להמשיך הלאה במירוץ, אלא לעצור ולבצע את המשימה פעם נוספת – הפעם עבור עמרי ואיתי. "זה המבחן הכי כואב שהמירוץ הזה שם אותי בו", שיתף איתי, "האם אני בוחר פה בערכים שלי או במירוץ?". בסופו של דבר, הערכים ניצחו והשניים סייעו לחבריהם להישאר בתמונה.

מתוך קשת 12

סוף הדרך: יוסי וחן נפרדים מהמירוץ

מצד שני, עבור יוסי עזרא וחן דריקס, המסע הגיע לסיומו המוקדם מהצפוי. לאחר סדרת בדיקות ומאבקים פיזיים, התברר כי מצבה הבריאותי של חן לא מאפשר להם להמשיך להתחרות.

ברגע אינטימי וכואב בתוך האמבולנס, כשחן ממררת בבכי ומתנצלת, הפגין יוסי תמיכה מוחלטת: "אמרתי לך את זה מראש – את לא מצטערת, לא עשית שום דבר בכוונה. הכל בסדר. באנו יחד ואנחנו חוזרים יחד". יוסי סיכם את החוויה במילים שגרמו לכולנו להזיל דמעה: "אם עכשיו מחזירים אותי אחורה ושואלים עם איזה פרטנר אני בוחר לצאת למירוץ – התשובה היא חד משמעית בך".