משרד הבריאות מזהיר מהמוצר שיש כמעט בכל בית

מפעל "פ.ל. דגים" מבקש להודיע ללקוחותיו כי בעקבות בדיקה שנערכה על ידי שירות המזון במשרד הבריאות, נמצא החיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצר סלמון גרבלקס בעישון קר. בעקבות הממצא, החברה פועלת בתיאום עם משרד הבריאות להורדת המוצר ומוצרים נוספים מהמדפים ולאיסופם מדרכי השיווק.
אלו המוצרים החשודים כמזוהמים:
1. סלמון פרוס בסגנון גרבלקס
מותג: מעדני דגים משבעת הימים – פ.ל. דגים.
תכולה: 100 גרם | ברקוד: 7290016217988.
תאריך ייצור: 08/03/2026 | תאריך תפוגה: 17/04/2026.
2. סלמון מעושן פרוס
מותג: מגדלור פל דגים.
תכולה: 100 גרם | ברקוד: 7290016314847.
תאריך ייצור: 10/03/2026 | תאריך תפוגה: 19/04/2026.
תאריך ייצור נוסף: 13/03/2026 | תאריך תפוגה: 22/04/2026.
3. סלמון בעישון מסורתי מיוחד
מותג: חוות נעמי, פל דגים.
תכולה: 200 גרם | ברקוד: 72900003648924.
תאריך ייצור: 06/03/2026 | תאריך תפוגה: 15/04/2026.
הנחיות לציבור
צרכנים שברשותם מוצרים מהמותגים והתאריכים שצוינו לעיל מתבקשים שלא לצרוך אותם.
חיידק הליסטריה מונוציטוגנס עלול לגרום למחלה באוכלוסיות בסיכון גבוה, כגון בעלי מערכת חיסונית מוחלשת וקשישים, ואף עלול לגרום להפלות בקרב נשים הרות.
מהחברה נמסר: "החברה מתנצלת בפני לקוחותיה ופועלת למניעת תקלות מסוג זה בעתיד".
