בול בזמן: אלו המענקים שייכנסו מחר ישר לחשבון

ביטוח לאומי פרסם הודעה ובה פירוט התשלומים שייכנסו בימים הקרובים ישירות לחשבון הבנק שלכם. כל הפרטים

לאחר שבשבוע שעבר הושלמה הפקדת קצבאות הילדים ותשלומי "חיסכון לכל ילד", עיני הזכאים נשואות כעת אל גל התשלומים המשמעותי הבא שצפוי לנחות בחשבונות הבנק כבר מחר. בביטוח הלאומי מדגישים כי כחלק מההיערכות המוקדמת לחגים, הוחלט להקדים את הקצבאות ארוכות הטווח כדי לסייע למשפחות להתמודד עם ההוצאות המרובות של ערב החג.

התאריך שצריך לסמן: מחר, יום חמישי ה-26 במרץ

על פי לוח התשלומים המעודכן, המענקים והקצבאות המרכזיים ישולמו ביום חמישי הקרוב, ה-26 במרץ, במקום במועד הקבוע (ה-28 בחודש). הקדמה זו נועדה להבטיח שהכסף יהיה נזיל וזמין עבור המשפחות והזכאים מספיק זמן לפני שיא ההכנות והקניות לחג.

מי הזכאים להפקדה המוקדמת מחר?

ברשימת הקצבאות שישולמו מחר מוקדם מהרגיל ניתן למצוא את התשלומים הבאים:

קצבאות אזרחים ותיקים ושאירים

קצבאות נכות, ניידות וסיעוד

תשלומי מזונות ונפגעי עבודה

קצבאות אסירי ציון

בביטוח הלאומי מציינים כי המהלך הוא חלק ממאמץ מתמשך להבטיח ביטחון סוציאלי בתקופות עמוסות. "המטרה היא לאפשר לציבור להיערך כראוי ולסייע למשקי הבית להתמודד עם העלייה בהוצאות המאפיינת את ערב החגים", נמסר מהארגון.

מה חשוב לבדוק?

ההפקדות צפויות לעבור באופן אוטומטי ישירות לחשבונות הבנק המעודכנים במערכת. זכאים שחשבונם לא עודכן או שנתקלים בבעיה טכנית בהפקדה, מוזמנים לפנות למוקד השירות של הביטוח הלאומי (*6050) לבירור העניין.