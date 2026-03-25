הכתב הצבאי בתחזית מדאיגה: "זה מה שהם מתכננים"

הכתב הצבאי של אתר 'וואלה', אמיר בוחבוט, פרסם היום (ד') תחזית מדאיגה בנוגע לאפשרות של הסדר מדיני מול איראן. בוחבוט מביע ספק רב באשר לכוונות האמיתיות של המשטר בטהרן ומזהיר מפני שאננות.

"באופן אישי? אני לא מאמין שהמשטר האיראני רוצה עסקה", כתב בוחבוט בניתוחו. לטענתו, האסטרטגיה האיראנית אינה פיוס, אלא ניצול המשא ומתן ככלי הישרדותי: "המשטר רוצה לקנות זמן עד ללכתו של טראמפ. עד אז הוא פשוט ישתקם".

כדי להמחיש את הסכנה הטמונה ב"שקט תעשייתי" שמאפשר התעצמות, בוחבוט מצביע על המתרחש בגבול הצפון מול שלוחתה המרכזית של איראן. "הביטו על חיזבאללה – איך שיקם את יכולותיו מאז 'הפסקת האש' עם ישראל", ציין בוחבוט כהוכחה לכך שזמן ללא לחימה מנוצל על ידי ציר הרשע לבנייה מחדש של הכוח הצבאי.