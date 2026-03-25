התראה משולשת בישראל: "היזהרו בשעות הקרובות"

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (ד') רצף של אזהרות חמורות המכסות חלקים נרחבים מהארץ, החל מסופות רעמים וברקים בשעות הבוקר ועד לחשש כבד לחיי אדם כתוצאה משיטפונות בדרום החל משעות הצהריים.
בוקר של ברקים: פגיעות חשמל וסכנה בשטחים פתוחים
אזהרה צהובה פורסמה לשעות הבוקר (06:00 עד 10:00) עבור אזורי הצפון, השרון, גוש דן, צפון השפלה וצפון השומרון. סופות רעמים וברקים נעות במהירות של כ-30 קמ"ש לכיוון מזרח-צפון-מזרח.
למה ניתן לצפות?
סכנת חיים כתוצאה מפגיעות ברקים בזמן שהייה בשטח פתוח.
הפרעות מקומיות באספקת החשמל ופגיעה במכשירים חשמליים בשל מתח גבוה.
נזק למבנים ותשתיות כתוצאה מברקים או משבי רוח חזקים.
חשש לפגיעה בכלי תעופה ושיט.
הנחיות התנהגות: יש להימנע משהייה בשטחים פתוחים או בסביבת עצמים גבוהים ולהיזהר מחפצים שעלולים להתעופף ברוח.
צהריים ואילך: אזהרה כתומה וחשש כבד לשיטפונות בדרום
החל מהשעה 12:00 בצהריים ועד ליום חמישי (26/03) בשעה 12:00, קיימת התראה מוקדמת כתומה על שיטפונות בזק ומשקעים משמעותיים (15 עד 25 מ"מ) בדרום, במדבר יהודה ובים המלח.
הסכנות הצפויות:
שיטפונות עוצמתיים: חשש כבד לזרימה מסוכנת בנחלים הכוללת סחף סלעים וגזעי עצים.
חסימת צירים: צפי לחסימת כבישים וגשרים לפרקי זמן ממושכים מאוד וניתוק אזורים.
סכנת חיים: חשש ממשי לחיי אדם באזורי הזרימה והצפות נרחבות.
כללי הבטיחות בדרום ומדבר יהודה:
איסור כניסה לנחלים: חל איסור מוחלט להיכנס לאפיקי נחלים או לחצותם ברגל וברכב.
נהיגה בזהירות: בהגעה לכביש מוצף יש לעצור ולנהוג רק לפי הוראות הגופים האחראים בשטח.
הימנעות משהייה בחוץ: מומלץ לשהות במבנים יציבים בלבד ולהימנע מלינה בשטחים פתוחים באזורי הסכנה.
מעליות וחניונים: יש להימנע משימוש במעליות או מהגעה רגלית למפלסים תת-קרקעיים מחשש להצפות.
