זיו אגמון בתגובה ראשונה לסערה: "נעשה לי עוול"

דובר ראש הממשלה זיו אגמון, התייחס לסערה סביב האמירות המזעזעות שיוחסו לו הערב, ומסר: "נעשה לי כאן עוול של ממש"

זיו אגמון, דובר ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס הערב (שלישי) לחשיפה של עמית סגל נגדו, בה פורסמו ציטוטים המיוחסים לו בהם הוא מכנה ספרדים "בבונים" ותוקף את חברי הכנסת מהליכוד, שרה ויאיר ונתניהו עצמו.

בתגובה הוא מסר: "אני לא מתכוון להתייחס לכל דברי הבלע שיוחסו לי הערב, אבל על דבר אחד לא יכולתי לעבור בשתיקה. כל מי שמכיר אותי ואת עבודתי עם ראש הממשלה יודע היטב שהמילים שיוחסו לי לכאורה בקשר לעדות המזרח הן ממני והלאה, ולא רק מהסיבה שחלק גדול ממשפחתי יוצאי עדות המזרח ומרוקו. נעשה לי כאן עוול של ממש".