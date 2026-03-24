אחרי הדרמה: התפתחות נוספת בלשכת עורכי הדין

עמית בכר ראש לשכת עורכי הדין, הודיע היום (שלישי) על מינוי ממלאת מקום למנכ"לית הלשכה.

בהודעתו הוא מסר: "אני שמח להודיע כי עו״ד ורד זייטמן מתמנה לממלאת מקום מנכ״ל לשכת עורכי הדין. עו״ד זייטמן היא הבחירה המקצועית, הראויה והנכונה ביותר. ורד תוביל יחד איתי את לשכת עורכי הדין ביד יציבה ובנחישות בתקופה הקרובה, במקביל לתפקידה כראש המטה וכמי שמובילה בכנסת בחודשים האחרונים את המאבק של הלשכה נגד חוקי ההפיכה המשטרית ובראשם החוק לריסוק היועצת המשפטית לממשלה.

בחודשים האחרונים התמודדנו עם נסיונות של מכונת הרעל ותומכי ההפיכה המשטרית לחדור ללשכה ולפגוע בה מבפנים, אבל תעשיית הפייק והשקרים סופה להיכשל. נמשיך להיאבק בנחישות וללא מורא מול ההפיכה המשטרית, הניסיונות להחריב את הדמוקרטיה הישראלית שרק מתגברים בזמן המלחמה, והניסיונות לפגוע בלשכה ובכל שומרי הסף".

נזכיר כי אמש פרסם עמית סגל, שמנכ"לית לשכת עורכי הדין אושרת תגר, תסיים את תפקידה ותקבל פיצוי עתק של מאות אלפי שקלים.

נזכיר כי לפני כחודש, דווח שמנכ"לית לשכת עורכי הדין פנתה בבקשה חריגה לקבלת "צו להגנה על חושפי שחיתויות" כנגד ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר. במסגרת פנייתה, טענה תגר כי יו"ר הלשכה, עמית בכר, מפעיל לחצים בלתי ראויים על גורמים שונים ועובדים במטרה להניע אותם להגיש תלונות כנגדה.

עוד היא תיארה התעמרות קשה, הכוללת צעקות, השפלות בפומבי, מידור וקריעת מכתבים רשמיים לעיני העובדים, ונטען כי הלחץ על עובדים וגורמים נוספים להגשת תלונות סרק נגד המנכ"לית אף החריף מאז הגשת הבקשה למבקר.

כעת חושף סגל שבימים האחרונים נערך תחת חסותו האישית של מבקר המדינה, הליך גישור בין המנכ"לית ויו"ר הלשכה עו"ד עמית בכר.

במסגרת ההליך, ובהמלצת מבקר המדינה סוכם כי הלשכה תשלם למנכ"לית כ-400,000 ₪ פיצוי וזו תעזוב את הלשכה לאלתר.