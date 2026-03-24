הממשלה אישרה: יחידה חדשה תטפל בוער הגבעות

בהמשך להחלטת הממשלה בנוגע לחיזוק מענים טיפוליים חינוכיים לבני נוער באזור יהודה ושומרון, אישרה הממשלה הערב (שלישי) את הצעת ההחלטה שהוביל שר הביטחון, ישראל כ"ץ, להקמה של יחידה שתפעל כמנהלת חדשה תחת האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון, ותהיה אחראית לגיבוש ויישום תוכנית לאומית אופרטיבית לצמצום מצבי סיכון, חיזוק החוסן האישי והקהילתי והכוונת בני הנוער ביהודה ושומרון לעשייה ערכית וחברתית.

התוכנית הלאומית תעסוק בין היתר בהפעלת תוכניות ייעודיות להכנה לשירות צבאי ולעידוד גיוס; בהרחבת מענים לנשירת בני נוער ממערכת החינוך; בהרחבת מענים בתחום הרווחה לבני הנוער; בהרחבת מענים במישור הקהילתי; וכן בהרחבת המענים בתחומי התרבות הספורט והתעסוקה. היחידה תנתח נתונים ומגמות ביחס לבני הנוער ותפעל להסרת חסמים הנדרשת לצורך האצת גיבוש ויישום של התכנית הלאומית.

בראש היחידה יעמוד אל"מ (מיל') אביחי תנעמי, איש חינוך בעל ניסיון רב, שמונה על ידי שר הביטחון להוביל את הטיפול בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה, הרשויות, רבני הקהילות ואנשי החינוך בהתיישבות.

התוכנית המפורטת שתוקצבה בעלות של עשרות מיליוני ש"ח בשנה, תגובש על ידי היחידה ותובא לאישור הממשלה במהלך התקופה הקרובה.