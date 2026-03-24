איראן מאשימה: ישראל וארה"ב תקפו מתקן גרעין בבושהאר





לפני כשבוע, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה כי איראן הודיעה על פגיעת טיל בתחנת הכוח הגרעינית בעיר בושהר. בסבא"א ציינו כי לא נגרם נזק לתחנה וכי לא היו נפגעים.

הדיווח הגיע על רקע מערכה ישראלית נרחבת נגד התשתיות האיראניות, ביניהן גם תשתיות החלל והלוויינות.

בשבוע שעבר השמיד חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, מרכז בתחום החלל של המשטר האיראני ששימש לפיתוח יכולות תקיפה של לוויינים - המהוות איום על לווייני ישראל ומדינות נוספות. המרכז שימש לפיתוח הלוויין "שמראן 1", שנבנה על ידי תעשיות האלקטרוניקה של משרד ההגנה האיראני ושוגר לחלל בספטמבר 2024 על ידי משמרות המהפכה.