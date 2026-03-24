החנינה לנתניהו: המהלך החריג ששוקל הנשיא הרצוג

במקביל להמלצתו של השר אליהו להרצוג להעניק חנינה לנתניהו - זה המהלך החריג ששוקלים בלשכת הנשיא

השר עמיחי אליהו המליץ היום (שלישי) לנשיא הרצוג להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. הרצוג טרם עיין בבקשה ועדיין לא ברור כיצד הוא יגיב לה.

על פי הדיווח בכאן 11, טרם קבלת ההחלטה בנושא, בלשכת הרצוג נשקלת האפשרות החריגה לכנס את כל הגורמים המעורבים - בהם סנגורים, נציגי הפרקליטות ונציגיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה - בניסיון אחרון להגיע למתווה מוסכם בסוגיית החנינה וההליך המשפטי של ראש הממשלה.

בהרב מיארה עצמה צפויה לגבש ולכתוב את עמדתה בשבועות הקרובים.

מבית הנשיא נמסר מוקדם יותר היום: "קיבלנו ונבחן את החומרים בנוגע לבקשת החנינה. כל ניסיון להשפיע מכל כיוון שהוא לא ישפיע ולא ישנה, הנשיא יפעל לפי הדין, צו מצפונו וטובת המדינה".