איזנקוט משתלח: "מה זה מעיד על ראש הממשלה נתניהו?"

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התייחס היום להקלטות של דוברו של ראש הממשלה נתניהו זיו אגמון, ותקף: "‏מה זה אומר על ראש הממשלה?"

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התייחס הערב (שלישי) לחשיפה של עמית סגל, על כך שדוברו של ראש הממשלה נתניהו זיו אגמון, התבטא נגד ח"כים מהליכוד, נתניהו עצמו, שרה ויאיר ואף פתח באמירות גזעניות נגד ספרדים.

בדבריו אמר איזנקוט: "‏הציטוטים שנחשפו הערב הם חלון ראווה עצוב לתרבות מקולקלת ורקובה שהשתרשה עמוק מדי בתוך לשכת ראש הממשלה.

‏כך נשמעים מי שאיבדו קשר עם העם אותו הם אמורים לשרת. ‏במקום ממלכתיות, קיבלנו גזענות. במקום אחדות, קיבלנו פלגנות מהסוג הנמוך ביותר ובמקום נאמנות למדינה קיבלנו עבודה עבור מדינה זרה בזמן מלחמה".

עוד הוא הוסיף: "‏מה זה אומר על ראש הממשלה, שאלה האנשים שבחר שיפעלו בסביבתו ובשמו לאורך שנים? ‏לשכת ראש הממשלה היא קודש הקודשים של מדינת ישראל, היא מחויבת לפעול בחרדת קודש עבור אזרחי ישראל ובמקום זאת אנחנו נחשפים פעם אחר פעם לרקבון שפשה בלשכה החשובה במדינה.

‏ללשכה הזו עוד ישובו בקרוב הערכים שלאורם היא נדרשת לפעול - אחריות, ממלכתיות ונאמנות לאזרחי ישראל".