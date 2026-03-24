חשיפה: סוכל פיגוע תופת בבית כנסת בהולנד

פרסום ראשון. המשלט הלאומי ואגף תיאום וניהול משברים במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, חשפו הערב (שלישי) כי אמש ב-23 במרץ, סוכל פיגוע תופת בבית כנסת בעיירה הימסטדה שבהולנד.

על פי הדו"ח, כוחות המשטרה זיהו שני חשודים סמוך למבנה בשעות הבוקר המוקדמות. שני הנערים, בני 15 ו-17 מאמסטרדם, נעצרו בסביבות השעה 05:00 לאחר שסיור משטרתי זיהה התנהגות חשודה ברכבם. בחיפוש שנערך בכלי הרכב התגלו מטעני חבלה מוכנים להפעלה, החוקרים טענו כי אלו ממצאים שהעידו על כוונה מיידית לבצע את הפיגוע ולגרום לאירוע רב-נפגעים.

האירוע התרחש על רקע גל של תקיפות אנטישמיות המטלטל את הולנד בשבועות האחרונים, ומשקף עלייה מדאיגה באלימות המופנית נגד אתרים יהודיים ברחבי אירופה.

רק ימים ספורים קודם לכן, ב-14 במרץ, אירע פיצוץ בבית ספר יסודי יהודי באמסטרדם שגרם נזק לקירות המבנה, ואירוע דומה כוון נגד בניין משרדים ונחקר כבעל רקע אנטישמי. במקביל, נעצרו ארבעה חשודים במעורבות בהצתת בית כנסת ברוטרדם תחת סעיפים של עבירות טרור.

הרשויות בהולנד מעריכות כעת כי חלק ניכר מהאירועים הללו קשורים לרשת קיצונית פרו-איראנית הפועלת תחת השם "תאצחאב אלימין".

לפי החשד, הרשת עומדת מאחורי רצף התקיפות המתוזמר שכלל הצתת בית כנסת בהאג ב-11 במרץ, הפיצוץ בבית הספר ב-14 במרץ ותקיפת מסעדה בבעלות ישראלית באמסטרדם ב-15 במרץ.

החוקרים בוחנים האם הרשת מפעילה גורמים מקומיים לביצוע משימות הטרור במטרה להטיל אימה על הקהילה היהודית. הקונגרס היהודי האירופי (EJC) הזהיר בעקבות הסיכול האחרון כי מדובר באיום מתמשך וחמור על ביטחון הקהילות, בעוד המשטרה המקומית ממשיכה בחקירה כדי לחשוף קשרים אפשריים לתשתיות טרור רחבות יותר הפועלות במדינה.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי מסר: "הקהילות היהודיות אינן יעד לגיטימי לאיומים והקהילה הבינלאומית חייבת לפעול בנחישות נגד כל גורם שמנסה לבצע פעולות טרור ואנטישמיות. האירוע מצטרף לאירועים האחרונים באירופה וממשיך לשקף דפוס פעולה לפיו רשתות טרור המזוהות עם הציר האיראני מנסות להרחיב את זירת הפעולה שלהן אל תוך הערים והקהילות היהודיות באירופה".

מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי מסר: "הופעתו של הארגון חראכת אצחאב אל-ימין האסלאמיה ממחישה את האיום המתפתח על קהילות יהודיות ברחבי העולם. שילוב של תעמולה מקוונת, תאי פעולה מקומיים ורשתות טרור אזוריות – שנועד להטיל פחד בקהילות יהודיות ולהקרין כוח מעבר לגבולות המזרח התיכון. משרד התפוצות ימשיך לפעול יחד עם גורמי ממשל וקהילות יהודיות בעולם כדי לנטר, לחשוף ולסכל איומים מסוג זה".