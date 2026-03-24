יפטר את הדובר? נזכרנו בציוץ של נתניהו נגד אולפנת חורב

בעבר, ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את 'סרטון הגזענות' מאולפנת חורב. הערב, נחשפו אמירות מזעזעות של דוברו, האם נתניהו ייפטר אותו?

לאחר שהערב (שלישי) חשף עמית סגל אמירות מחרידות של דוברו של ראש הממשלה נתניה, זיו אגמון, שכינה את המרוקאים "בבונים", זמן טוב להיזכר כיצד הגיב נתניהו בעבר לסערה סביב הסרטון באולפנת חורב.

כזכור לפני כשנתיים, בנות באולפנה פרסמו סרטון, שבו הציגו הבדלים בין יוצאי מדינות מזרח אירופה לכאלו שהגיעו ממדינות ערב. בין היתר הן צבעו את פניהם בצבעים כהים ורקדו על שולחנות.

הסרטון עורר אז סערה ציבורית רחבה וראש הממשלה נתניהו הגיב אז: "‏דוחה על הסף את גילויי הגזענות מצד תלמידות באולפנה בירושלים, שלא מייצגות את הציבור הדתי לאומי. אין לאפליה ולגזענות שום מקום במדינת ישראל. כולנו עם אחד".

כעת ניתן לחכות ולראות האם גם הפעם נתניהו יתנער מהאמירות הגזעניות של אגמון או שמא ישמור על שתיקה.