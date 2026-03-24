ברגע האחרון: היועמ"שית מתנגדת למהלך של קרעי

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מתנגדת לאישור ההרכב החדש של מועצת הרשות השנייה, שצפוי לעלות הערב (שלישי) לדיון בישיבת הממשלה, כך דיווח דוד ורטהיים.

במכתב שנשלח לשר התקשורת שלמה קרעי ולמזכיר הממשלה, הבהיר המשנה ליועמ"שית, גיל לימון, כי טרם התקבלו כלל ההתייחסויות הנדרשות לצורך הבאת ההחלטה לאישור השרים. לפיכך, ביקש לימון להשלים את החומרים הנדרשים מוועדת דותן לפני קידום ההצעה.

במקביל, עדכן משרד המשפטים את בג"ץ כי אישור ההרכב כבר הערב עלול ליצור “מעשה עשוי” בכל הנוגע לעתירה שהגישה רימא כמאל. כמאל נפסלה בוועדת המינויים, אולם אם טענותיה יתקבלו בהמשך, לא ניתן יהיה למנותה למועצה - שכן על פי החוק, חברי המועצה מתמנים כמקשה אחת.

בשל כך, קיים חשש כי קידום המינוי כעת יסכל בפועל את בירור העתירה.

נכון לשעה זו, עדיין לא ברור האם בג"ץ יורה על עצירת הדיון, או שמא הממשלה תבחר לאשר את מינוי חברי המועצה החדשה למרות התנגדות היועמ"שית.



