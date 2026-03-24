אוריה סרוסי מהר ברכה הוא חייל המילואים שטבע בירדן

הותר לפרסום: אוריה סרוסי תושב הר ברכה ואב ל 8, הוא חייל המילואים שטבע היום בירדן לאחר שניסה להציל את בנו. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר בכאב: "איש חסד והתיישבות. היה מסור במילואים והקריב את חייו בגבורה כדי להציל את בנו"

אוריה סרוסי, תושב הר ברכה שבשומרון, הוא לוחם המילואים שטבע היום בירדן לאחר שניסה להציל את בנו שנסחף במים. אוריה היה בן 48 במותו, אב לשמונה. התנדב למילואים בכדי לסייע בפתרונות טכנולוגים כדי להציל חיים של לוחמים.

עם קבלת ההודעה הקשה, צוותים מקצועיים של מועצת שומרון והיישוב הר ברכה מלווים את משפחתו והחברים בישוב.

אוריה סרוסי צילום: באדיבות המשפחה

כפי שפורסם האירוע הטראגי התרחש בשעות הצהריים באזור גשר אריק. על פי הדיווחים הראשוניים, בנו בן ה-10 של אוריה סרוסי נסחף בזרם החזק של הנהר. האב, שלא היסס לרגע, זינק למים במטרה לחלץ את בנו. בעוד שהילד הצליח להינצל ולצאת מהמים בשלום, האב נסחף בזרם הקטלני ונעלם מעיני בני משפחתו.

למקום הוזעקו כוחות הצלה גדולים, יחידות חילוץ וצוללנים, שהחלו בסריקות נרחבות לאורך תוואי הנהר. לאחר זמן מה, אותר האב כשהוא מחוסר הכרה במרחק של מאות מטרים מנקודת ההיסחפות.

יוסי דגן ספד: " השומרון איבד היום איש יקר"

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, ספד לו: "מחבקים את משפחת סרוסי וקהילת הר ברכה בשעה הקשה הזו. אוריה היה לוחם בנשמתו, גם במילואים וגם בחייו האזרחיים, איש חסד וגבורתו האחרונה - כשקפץ ללא היסוס לנהר כדי להציל את בנו - היא עדות מזוקקת למי שהיה: אדם של מסירות נפש, אהבה ואחריות".

"השומרון איבד היום איש יקר, עמוד תווך למשפחתו ולוחם שהתייצב תמיד כשקראו לו. אנחנו מחבקים את המשפחה. צוות המועצה מלווה את הישוב וילווה את המשפחה בכל מה שיידרש. יהי זכרו ברוך״.

צוות צח״י של היישוב הר ברכה הודיע: ״בצער רב ובתדהמה אנו מודיעים על פטירתו של תושב היישוב, אוריה סרוסי ז"ל. בעת טיול בצפון, בנם נכנס למים ונקלע למצוקה. אוריה נכנס למים כדי לסייע והצליח לחלץ את הבן בשלום, אך כוחותיו לא עמדו לו וכוחות ההצלה במקום קבעו את מותו של אוריה״.

ביישוב הוסיפו: ״צוותי החירום של היישוב נמצאים בקשר עם המשפחה ומלווים אותה בשעה זו. על פרטי ההלוויה תצא הודעה בהמשך. אנו מחבקים את תהילה, הילדים ואחותו אורית קיים. "בלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל־פנים".