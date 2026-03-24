"לא עושים עסקה עם אלוהים": הרשת במתקפה על דיירת "האח הגדול"

טל טיטו עוררה סערה כשהצהירה שתשמור כשרות רק אם תזכה ב"האח הגדול" - והתגובות ברשת לא איחרו להגיע. האם מדובר באמירה תמימה או זלזול באמונה?

הדיירת טל טיטו מהעונה הנוכחית של האח הגדול ממשיכה לעורר עניין רב - גם בתוך הבית וגם מחוצה לו. לצד הדומיננטיות שלה במטבח והנטייה לנהל את שאר הדיירים, הסערה הגדולה ביותר סביבה הגיעה דווקא מאמירה אחת שעוררה הד ציבורי רחב.

ההבטחה שעוררה את הסערה

באחד מהימים בבית הצהירה טל כי אם תנצח בתוכנית - היא תתחיל לשמור כשרות. לדבריה, תפריד בין בשר לחלב, תשמור שעות ותפסיק לאכול שרצים, קונכיות ושרימפסים.

האמירה הזו, הפכה מהר מאוד לנושא שיחה מרכזי ברשתות החברתיות.

טל טיטו צילום: מתוך עימוד הטיקטוק של טל טיטו

התגובות החריפות של הגולשים

הרשת התמלאה במהירות בתגובות זועמות ואף חריפות. גולשים רבים תקפו את עצם האמירה, וטענו כי לא "עושים תנאים עם אלוהים" ולא הופכים אמונה לעסקה תמורת זכייה. אחרים הדגישו שכשרות ואמונה הן עניין אישי שמגיע מהלב - ולא כלי במשחק ריאליטי.

טל טיטו במהלך העימות עם אלירן צילום: רשת 13

בשורה התחתונה, רוב התגובות היו ביקורתיות ונוקבות כלפי הדברים, ובעיקר הופנו כלפי עצם האמירה ותחושת הזלזול בדת ובאלוהים, כפי שנתפסה בעיני רבים - כשהיא מציבה תנאי של זכייה כדי להתחיל לשמור כשרות.







